Zaspani po obroku? Lahko gre za prikrito bolezen, ne le za sitost

Če vas po obroku redno zagrabi neustavljiva utrujenost, tega nikar ne spreglejte, morda gre za tiho opozorilo telesa na resno bolezen. Strokovnjaki svarijo: za utrujenostjo po jedi se lahko skrivajo nevarna zdravstvena stanja.

Po obroku se pogosto pojavi padec energije, vendar v določenih primerih ta pojav presega običajno zaspanost in kaže na skrita zdravstvena tveganja.

V medicini je znan kot postprandialna somnolenca oziroma poobrokovna utrujenost. Simptomi vključujejo zaspanost, nizko raven energije, težave s koncentracijo in zmanjšano sposobnost osredotočanja.

Naravni odziv telesa ali opozorilni znak?

Po eni izmed medicinsko utemeljenih razlag gre za naravno fiziološko reakcijo: po zaužitju hrane se večji del krvnega pretoka preusmeri proti prebavnemu traktu, kar začasno zmanjša dotok krvi v možgane. Posledica je občutek utrujenosti ali otopelosti.

Obstaja tudi evolucijska razlaga, po kateri naj bi bila zaspanost po jedi ostanek nekdanjega vedenjskega vzorca, ko je bil po hranjenju predviden počitek. Kljub tem povsem običajnim vzrokom pa pretirana utrujenost ni vedno nedolžna.

Možni zdravstveni vzroki

Pretirana zaspanost po jedi lahko kaže na naslednja stanja:

Diabetes ali prediabetes – nihanja ravni krvnega sladkorja po obroku lahko povzročajo izrazito utrujenost.

Preobčutljivost na določena živila ali prehranske alergije – po zaužitju specifičnih živil lahko pride do utrujenosti in drugih simptomov. Pomaga lahko vodenje prehranskega dnevnika.

Anemija – pomanjkanje železa ali vitamina B12 pogosto povzroča kronično utrujenost.

Hormonske motnje, kot je hipotiroza (zmanjšano delovanje ščitnice) – vplivajo na presnovo in raven energije.

Če pogosto občutite izčrpanost po obrokih, je priporočljivo posvetovanje z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom. S pomočjo ustreznih preiskav je mogoče odkriti morebitne zdravstvene težave ter oblikovati učinkovita prehranska priporočila.

Hrana, ki spodbuja zaspanost

K zaspanosti po obroku lahko prispevajo tudi določene sestavine hrane. Med njimi so:

Živila z visokim deležem sladkorjev in rafiniranih ogljikovih hidratov, kot so bel kruh, bela riža, testenine, keksi in sladice;

Beljakovine, bogate s triptofanom, kot so meso perutnine, jajca, sir, ribe, oreščki in semena. Triptofan spodbuja tvorbo serotonina in melatonina, hormonov, ki vplivata na cikel spanja in budnosti.

Za ohranjanje stabilne ravni energije skozi dan je priporočljivo uživanje uravnoteženih obrokov, ki vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, zdrave maščobe in vlaknine.

Občasna zaspanost po obroku je običajen fiziološki pojav. Vendar pa lahko dolgotrajna, izrazita utrujenost po jedi pomeni več kot le posledico bogatega kosila, lahko gre za opozorilni znak prikritih zdravstvenih težav, ki jih je treba resno obravnavati.