Opolnoči se je oglasil Matej Tonin, na telefon dobil opozorilo o zračnem napadu (FOTO)

Predsednik Nove Slovenije in evropski poslanec Matej Tonin se te dni mudi v Ukrajini, ki jo že tri leta pesti vojna z Rusijo. V prvem delu zapisa z datumsko oznako ponedeljek, 14. aprila 2025, točno opolnoči, opisuje trenutke negotovosti med nočno vožnjo proti Kijevu.

Po podatkih iz navigacije naj bi imeli takrat pred seboj še približno dve uri in pol poti. Med vožnjo so prejeli opozorilo o zračnem napadu v regiji, skozi katero so se peljali, nekaj minut kasneje pa so zagledali goreče objekte in razbitine, domnevno posledico napada z iranskimi brezpilotnimi letalniki tipa Shahed.

»Občutek ni bil najboljši. Vseeno je drugače to gledati s televizije kot pa na lastne oči,« zapiše Tonin in dodaja, da je vožnja v družbi ukrajinskega voznika Andreia kljub nevarnosti potekala gladko in mirno.

Od kongresa v Portorožu do vojne fronte

V Ukrajino se je Tonin odpravil v nedeljo, kmalu po maši je odletel z Brnika v Varšavo. Tam se je skupaj z litovskim in nemškim kolegom vkrcal v kombi, da jih je odpeljal proti jugovzhodu.

Na meji so naleteli na gnečo tovornih vozil, ki naj bi tam čakala tudi po več dni. Diplomatska vozila imajo prednost, zato so Tonin in njegova sopotnika hitro prestopili mejo in naredili krajši postanek v lokalni gostilni, kjer so naleteli na mlado Nadio, ki je praznovala 18. rojstni dan – redek trenutek normalnosti sredi vojnega vsakdana.

Zračni alarmi, vojaki in droni: voznik »hladen kot špricar«

Po večernem postanku se je njihova pot proti Kijevu nadaljevala, spremljali pa so jih alarmi aplikacij za opozarjanje pred zračnimi napadi, ki so se selili vse bliže. Na kontrolnih točkah so jih ustavljali ukrajinski vojaki, a jih je njihov voznik suvereno predstavil kot »evropejske komisarje«, kar jim je omogočilo hitro nadaljevanje poti.

A zatišje je bilo kratko – kmalu so se nad njimi začeli pojavljati oranžni bliski, nebo se je osvetlilo, na obzorju pa so zagledali požare in razbitine, domnevno posledice ruskega napada z iranskimi droni. Tonin je ob tem izpostavil hladnokrvnost ukrajinskega voznika, ki je situacijo komentiral z besedami: »To se pri nas pač dogaja.«

Tonin je še več svojih vtisov in poročanja iz Ukrajine napovedal za prihodnje dni.