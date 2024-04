Moža je o ločitvi obvestila kar med snemanjem

Po skoraj dveh desetletjih je konec zakona med Tori Spelling in Deanom McDermottom. Par je živel ločeno že skoraj eno leto, pred dnevi pa je Tori še dokončno potegnila črto pod pomembnim poglavjem svojega življenja. O tem, da je vložila zahtevo za razvezo zakonske zveze, je moža obvestila kar med snemanjem svojega podkasta.

Mama petih otrok, vse je rodila prav v zakonu z McDermottom, se je razgovorila o kopici negativnih misli in čustev, ki so jo prevevali v tistem trenutku, nato pa nenadoma dvignila telefon in poklicala moža ter ga seznanila s svojo odločitvijo. Dodala je, da gre zgolj za formalnost, saj da njun zakon že dolgo obstaja zgolj na papirju, ne nazadnje se je Dean tudi že začel videvati z drugo.

5 otrok se jima je rodilo v zakonu.

Tori je pojasnila, da ji gre močno na živce Deanovo komuniciranje z mediji, ki jim na dolgo in široko razlaga o koncu njune zveze, zato so mnogi sklepali, da ga je o ločitvi seznanila po telefonu iz maščevanja, vedoč, da ga lahko na tak način javno osramoti. A položaj je tudi za 50-letno igralko vse prej kot lahek.

»Še nikoli se nisem počutila tako zelo samo,« je med drugim dejala in dodala: »Ne počutim se vredne ljubezni, ne vem, ali se sploh kdaj sem. Ti občutki so pač v meni, to ni nekaj, kar bi si izmislila, še manj želela.« Svetlolaska je še povedala, da obžaluje, da ni zbrala poguma za ločitev že pred okrog 15 leti, a se za to ni odločila, ker je hotela zaščititi Deana in njune otroke. »Če bi se iskreno pogovorila, sem prepričana, da bi tudi sam priznal, da bi morala končati zakon že veliko veliko prej,« je še dejala hči enega najslavnejših hollywoodskih producentov, zdaj že pokojnega Aarona Spellinga.

Aaron Spelling je bil eden najuspešnejših producentov v Hollywoodu. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Tori, ki je zaslovela z vlogo Donne Martin v izjemno uspešni seriji iz 90. let prejšnjega stoletja Beverly Hills 90210, je Deana McDermotta srečala na snemanju televizijskega filma leta 2005. Eno leto prej je večno zvestobo obljubila stanovskemu kolegu Charlieju Shanianu, a je to ni ustavilo, da se ne bi zapletla s postavnim Kanadčanom. Poročen je bil tudi on, a sta oba zakona jeseni 2005 razpadla in pol leta pozneje sta bila Tori in Dean poročena. Prvega otroka sta dobila marca 2007, zadnjega 10 let pozneje.

Čeprav je bila Tori rojena v premožno družino, pa je zadnja leta živela po cenenih motelih in v avtodomih. Po očetovi smrti leta 2006 je podedovala 800.000 evrov od njegovega več kot 600 milijonov vrednega premoženja, večina je pripadla njeni mami, a je z denarjem ravnala nepremišljeno, televizijske mreže so ukinile več njenih oddaj, drugo delo je težko dobila in dediščina je kmalu izpuhtela.