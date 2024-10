Afera P. Diddy: več kot 100 novih obtožb, najmlajša žrtev je bila stara devet let

Teksaški odvetnik Tony Buzbee je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal, da v civilni tožbi proti raperju in producentu Seanu Diddy Combsu zastopa 120 posameznikov, ki so mu zaupali grozljive zgodbe o dogajanju zadnjih 30 let.

»Rad bi se osredotočil na starost žrtev, ki je šokantna,« besede odvetnika povzema Page Six.

Najmlajša žrtev stara komaj devet let

Buzbee je povedal, da je bila najmlajša žrtev Seana Combsa stara komaj devet let.

»Oseba, ki je imela takrat devet let, je prišla na avdicijo založbe Bad Boy Records v New York,« je odvetnik povedal novinarjem in dodal: »Vsi otroci so bili tam zaradi želje po glasbeni karieri in obljub v smislu: iz vas bom naredil zvezde.«

To osebo so zlorabili Sean Combs in drugi v studiu, njej in njenim staršem pa so obljubljali pogodbo,« je nadaljeval pravnik in navedel več podobnih zgodb ter obtožil Combsa, da je mladoletne silil v oralni seks v zameno za pogodbe z založbo.

»Še en primer je primer tedaj 15-letnice, ki je priletela v New York, da bi se udeležila zabave, kjer je bila omamljena in nato v prisotnosti gospoda Combsa odpeljana v zasebno sobo. Oseba je bila večkrat posiljena.«

Odvetnik je razkril, da je takšnih žrtev 120 in da so med njimi moški in ženske.

Med njegovimi žrtvami so bili tudi otroci. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Milosti ne bo

»Razkrili bomo grozljiva dejanja, ki so se za zaprtimi vrati dogajala 30 let, in razkrinkali vse, ki so ta dejanja omogočali, ne glede na to, na koga se bodo dokazi nanašali,« je zatrdil Buzbee in pojasnil, da njegova ekipa zbira fotografije, posnetke in sporočila, ki bodo služili kot dokazi.

Med tiskovno konferenco je opozoril, da veliko vplivnih ljudi skriva veliko umazanih skrivnosti, ki se bodo razkrile v prihodnjih dneh. Prepričan je, da bodo nekatera imena šokirala javnost.

Na desetine obtožb vključuje nasilne spolne napade ali posilstvo, omamljanje z različnimi substancami, širjenje posnetkov in spolne zlorabe mladoletnih.

Odvetnik namerava tožbe vložiti v različnih zveznih državah. Med drugim v Teksasu, Kaliforniji, Georgiji, na Floridi in v New Yorku.

Pravi, da ni kriv

Kmalu po tiskovni konferenci so se oglasili odvetniki Combsa in še enkrat zatrdili, da je njihov varovanec nedolžen:

»Odvetniška ekipa gospoda Combsa poudarja, da obtoženi kategorično zanika vse obtožbe, ki so prerasle v neusmiljen medijski linč,« so zapisali v izjavi in dodali, da se njihova stranka veseli možnosti, da bo na sodišču dokazala nedolžnost.

Zagovorniki raperja, med njimi odvetnik Marc Agnifilo, trdijo, da je nedolžen. FOTO: Mike Segar/Reuters

54-letni Combs je po nedavni aretaciji trenutno v newyorškem zaporu Brooklyn, sodnik je zavrnil možnost izpustitve po plačilu varščine.