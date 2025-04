Pet let in pol po tragediji v Stranicah blizu Zreč, ko sta v hudi prometni nesreči umrla motorista, 52-letni Zdravko Korošec in 61-letni Rajko Kacin, njuni družini še ne moreta zapreti tega žalostnega poglavja v njihovih življenjih. »Če bi od povzročitelja nesreče že na začetku dobila opravičilo, bi imela zdaj zagotovo rešenih pol stvari. Ne bi me več glodalo,« nam je pojasnila Kacinova žena Lija. »Tako lahko veš, da je človeku mar za to, kar je naredil. Da veš, da ve, kaj je naredil. Nihče od nas od njega ne bi nič hotel,« je še dodala sogovornica. Pritrdila ji je tudi Koroščeva žena Bojana:...