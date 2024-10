Po smrti Liama zaokrožil posnetek (VIDEO)

Oboževalce in oboževalke nekdanje skupine One Direction je pretresla vest, da je nenadoma preminul eden od njenih nekdanjih članov, 31-letni Liam Payne.

Življenjska pot britanskega pevca se je po poročanju tamkajšnjih medijev končala v Buenos Airesu, novico je potrdila tudi tiskovna agencija Reuters.

Argentinski La Nacion piše, da so ga po padcu s tretjega nadstropja našli pred hotelom. Številni po vsem svetu se od njega poslavljajo na družbenih omrežjih.

Liam Payne je glasbeno pot začel pri 16. letih, ko je bil leta 2010 uspešen na avdiciji za X Factor. Njegov čustveni nastop, skromnost in očiten talent so pritegnili pozornost sodnikov, ob tej priložnosti je nastal tudi njegov prvi video:

Čeprav se ni uvrstil v kategorijo samostojnih izvajalcev, je bil prepoznan po svojem potencialu in skupaj s še štirimi kandidati: Harryjem Stylesom, Niallom Horanom, Louisom Tomlinsonom in Zaynom Malikom so oblikovali skupino One Direction.

Z njo so doživeli izjemen uspeh, zasedba velja za eno najuspešnejših fantovskih skupin v zgodovini, razpadla je leta 2016.

Prvi singel Liama, kot samostojnega izvajalca, je z naslovom Strip That Down izšel leta 2017 in se uvrstil visoko na lestvicah pop skladb, edini album LP1 je objavil leta 2019.

Panye je za seboj pustil sedemletnega sina Beara, ki ga je dobil v razmerju z nekdanjo partnerko Cheryl Cole, člani skupine, s katerimi je sodeloval, pa se na novico še niso odzvali.