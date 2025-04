Slovenca Sabina in Peter bosta že 25. krasila Vatikan (FOTO)

Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič po štirih mesecih od božiča znova odhajata v Vatikan. »Vatikanske krasitve so postale stalnica, ki se jih s Sabino redno udeležujeva in pri njih sodelujeva že več kot 10 let,« je pred odhodom povedal Ribič. »To je posebna zgodba za naju kot tudi za ljudi doma in na tujem, ki spremljajo celotno dogajanje v času največjih praznikov. V veliko čast nama je, saj sva edina tujca, ki znotraj vrtnarije sodelujeva pri tem delu, če izvzamemo, da vsakoletno dekoracijo Trga sv. Petra naredijo in postavijo Nizozemci.« V zadnjih letih pri postavitvi dekoracije sodeluje tudi Andreja Bartolj Bele, učiteljica cvetličarstva na Kmetijski šoli Grm Novo mesto.

Zaupanje sva sprejela z veliko odgovornostjo in spoštovanjem.

Začetki sodelovanja in celotne zgodbe vatikanskih krasitev segajo v leto 2011, ko sta se Šegulova in Ribič v dogovorih z Veleposlaništvom RS pri Svetem sedežu pridružila le kot opazovalca. Izkazalo se je, da sta zelo primerna kandidata za sodelovanje pri krašenju bazilike, leta 2013 pa sta se jim pridružila tudi ob božiču. »Leta 2011 sem kot učitelj hortikulturne stroke na Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu naslovil pismo, v katerem sem izrazil željo, da bi nam omogočili ogled krašenja bazilike od blizu, in tako so nama dovolili, da lahko prideva in tudi sodelujeva pri tem,« dodaja Peter Ribič. »Vsak začetek je težak, ta pa še posebno, saj je Vatikan kot država nekaj posebnega, poleg tega smo se srečali z jezikovnimi ovirami. Za vsakega, ki se v življenju s čim ukvarja, je zanimivo videti, kako je to videti drugje, in nama je bilo to omogočeno. Zaupanje sva sprejela z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Tudi tu je bilo na začetku veliko negotovosti in strahu.«

Odpirata vrata

Leta minevajo hitro, in tokrat bosta v Vatikanu prisotna že 25. Sodelovala bosta pri pripravi dekoracije za oltarni del bazilike sv. Petra. »Vsakič znova gre za poseben izziv in vedno znova naju prijazno sprejmejo medse – kot del utečene ekipe vatikanskih vrtnarjev. V vseh teh letih smo stkali prava prijateljstva in vsaka nadaljnja krasitev nas še tesneje poveže in zbliža,« pravi gospod Peter.

2011. se je začelo njuno sodelovanje z Vatikanom.

Podpora okolja in številnih dobrih ljudi, domačih pa tudi širše, jima pomeni veliko. »Smo pa v zadnjih letih pri vsej zgodbi šli še nekoliko dlje. V preteklih letih nam je uspelo odpreti vrata nekaterim slovenskim vrtnarskim podjetjem, da so se z izdelki predstavili v večnem mestu, saj smo jih uporabili pri postavitvi dekoracije. To so bile v preteklosti slovenske orhideje za velikonočne dekoracije in božične zvezde za božični čas. Na tem mestu gre največja zahvala Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu ter Občini Kamnik, ki podpira najino delo v Vatikanu,« je povedal Ribič.

Pred odhodom v Vatikan se je zahvalil tudi medijem: »Velika zahvala gre tudi vam, medijem, ki zaradi naklonjenosti celotnemu projektu sporočilo prenašate velikemu delu slovenske populacije. Izkazalo se je, da ljudje te novice radi in z veseljem sprejemajo, saj sva vedno dobila številne pozitivne odzive in pohvale.«

Peter Ribič pravi, da so vatikanske krasitve stalnica praznikov. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Cvetje je pripravljeno za prevoz v baziliko.