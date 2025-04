Seks pomemben za srce

Če ste pod stresom, je morda seks zadnja stvar, o kateri razmišljate, a bi morali, saj ga odlično ublaži. Ob seksu možgane preplavijo najrazličnejše kemikalije užitka, hkrati se zmanjša raven stresnega hormona kortizola. Dopamin, ki vpliva na centre za užitek in nagrajevanje v možganih, endorfini, ki lahko zmanjšajo bolečino in stres, in oksitocin, znan kot hormon crkljanja, se sproščajo med seksom, v še večjih količinah pa se sproščajo ob orgazmu.

Oksitocin prispeva tudi k boljšemu počutju in sreči. Neka študija je pokazala, da je seks vsaj enkrat na teden v predanem razmerju dovolj za srečo. Raziskave, v katerih so sodelovali starejši odrasli, so pokazale, da že držanje za roke, objemi, poljubi in božanje prispevajo k višji kakovosti življenja. S seksom lahko preprečimo depresijo, kdor ima redne spolne odnose s partnerjem, je bolj zadovoljen s svojim duševnim zdravjem, to pa ne velja za priložnostni seks.

Po seksu bo spanec boljši. Ko spimo dobro, bolje funkcioniramo, smo boljše volje in videti bolj mladostni, pa še libido se poveča. Obenem se izboljša odpornost in tudi zmanjšuje tveganje za raka prostate, in sicer zaradi pogoste ejakulacije, je razkrila raziskava iz leta 2004, objavljena v publikaciji British Medical Journal, ki je proučevala spolno življenje več kot 50.000 moških, starih od 40 do 75 let. Poleg tega imajo moški, ki imajo spolne odnose vsaj dvakrat na teden, 45 odstotkov manjšo verjetnost, da bodo zboleli za srčnimi boleznimi, v primerjavi s tistimi, ki seksajo enkrat mesečno ali manj. Tudi ženskam koristi seks, ko gre za zdravje srca: tiste, ki imajo pogoste in zadovoljive spolne odnose, imajo manjše tveganje za hipertenzijo.

Pomemben podatek je, da redni spolni odnosi izboljšajo kognitivne sposobnosti. Britanski znanstveniki so ugotovili, da so se moški in ženske, ki so bili bolj spolno aktivni, na testih odrezali bolje kot tisti, ki so imeli manj spolnih odnosov. Koristi že seks enkrat tedensko, so ugotovili raziskovalci. In še, da lahko s seksom blažimo bolečino – od menstrualnih krčev do migren. Zasluge za to gredo hormonom, ki se sproščajo med spolnim odnosom, kot sta endorfin in oksitocin.