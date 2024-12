Vedeževalec Blaž z napovedjo smrti premagal Damjana Murka (VIDEO)

Leto 2024 je bilo pestro tudi za naš podkast, ki sliši na ime ŠOKkast. Številni znani Slovenci so prišli v naš studio in delili svoje zgodbe. V 50 epizodah se je zvrstilo malo morje talentiranih posameznikov iz številnih področij medijskega sveta. Gostili smo pevce, glasbenike, igralce, napovedovalce prihodnosti, duhovnika, komike, skladatelje, vplivneže in številne druge, ki so vas navdušili. Zbrali smo deset najbolj odmevnih, ki jim lahko prisluhnete spodaj.

1. Vedeževalec Blaž in napoved smrti

Blaž Knez bolj znan, kot vedeževalec Blaž je v studio prinesel tri osebne predmete, ki ga spremljajo vsak dan. Njegov znameniti »dalje!« je postal pravi zaščitni znak oddaj, kjer napoveduje prihodnost. Velika otroška želja je bila, da bi postal vedeževalec in počasi je to željo začel uresničevati. Kako je napovedal smrt, si lahko ogledate tukaj.

Blaž Knez je podrl vse rekorde. FOTO: Marko Feist

2. Martin Golob in navihane upokojenke

Preprost, skromen, nasmejan in hudomušen, predvsem pa globoko veren. Na boga se obrača v vseh življenjskih situacijah in njegovi volji zaupa popolnoma. Prihaja iz velike družine, šest bratov je v njej, Martin Golob se je rodil prvi. Prav njegovo gostovanje v ŠOKkastu vas je navdušilo, še posebej pripoved o navihanih upokojenkah, ki so ga na zvit način priklicale na obisk. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Martin Golob. FOTO: Marko Feist

3. Matjaž Javšnik: Otroka sta me priklicala nazaj v življenje

Malokdo ve, da se je Matjaž Javšnik že kot otrok večkrat srečal s smrtjo, saj je preživljal hudo obliko astme. »Medtem ko so se moji sovrstniki podili za žogo, sem ležal v bolnišnici,« je razkril v pogovoru. Matjaž se je v gledališču znašel po naključju, vendar je tam ostal za vedno. Začelo se je v domačem društvu v Rušah, danes pa velja za enega najbolj prepoznavnih igralcev pri nas. O bližnjem srečanju s smrtjo in prehodom na drugo stran pa lahko prisluhnete na povezavi.

4. Monika Avsenik o teži priimka in življenju z Janom Plestenjakom

Vnukinja legendarnega Slavka Avsenika je spregovorila o svoji glasbeni poti in življenju, ki jo je naučilo marsičesa. Tudi o priimku, posebni povezavi s svojim dedkom, ki ga je spremljala do zadnjega diha.

Monika Avsenik FOTO: L. M.

5. Tomaž Mihelič: Seks je šport za reveže

Poznamo ga že vrsto let, slovensko medijsko sceno je najbolj pretresel z likom Marlene, ki je s skupino Sestre zastopala našo državo na Evroviziji leta 2002. Potem ko je prehodil španski Camino je spisal knjigo, ki bo znatno pripomogla izboljšanju življenja življenja ljudi na drugi strani sveta. Velik del sredstev od prodanih knjig bo Tomaž namenil za vasico v Tanzaniji, kjer v okviru Humanitarnega umetniškega zavoda sestre Marlene pomaga posameznikom, ki živijo v pomanjkanju in nasploh v nezavidljivih razmerah. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Tomaž Mihelič.FOTO: Marko Feist

6. Igor Mikić o bolečih letih otroštva: »Nekega dne je oče odšel in se ni več javil«

Igor Mikić je človek mnogih talentov in nabritega jezika. Skoraj nikoli mu ne zmanjka besed, njegov življenjepis pa je zavidanja vreden. Zaznamoval ga je tudi nenaden odhod očeta, ki je izginil za več kot šest let. »Nekega dne je oče odšel in se ni več javil. Šest, sedem let se ni javil. Šel je v Ukrajino.« Kot nam je razkril, še dandanes nimata odnosa, ki bi ga morala imeti. Je pa zato toliko močnejšo vez spletel s svojo mamo, ki je bila vedno njegova zaveznica, naučila pa je, kako biti samostojen in neodvisen. Kako ga je življenje izoblikovalo in klesalo pa prisluhnite tukaj.

Igor Mikič. FOTO: Marko Feist

7. Damjan Murko: Žena me je vozila v srednjo šolo

Leta 2000 je razburkal slovensko medijsko krajino in vse od takrat je stalnica pod žarometi. V ŠOKkastu je razkril, kako se je začela njegova pot in kdo ga je pri tem najbolj podpiral. Spregovoril je tudi o svoji ženi Maji, ki je ljubezen njegovega življenja. Rad poskrbi za šokantne novice, z mediji pa je imel vedno zelo odprt odnos. Samo enkrat v življenju pa je pomislil, da bi se umaknil z odrov, v ŠOKkastu je razkril zakaj.

Damjan Murko je vedno brez dlake na jeziku. FOTO: Marko Feist

8. Maraaya: Bila sem nesamozavesten revček, Raay pa pav

Letošnje leto je bilo za Marjetko in Aleša Vovka (bolj znanega po vzdevku Raay) polno obletnic in prelomnic. Slavita namreč 20 let skupne poti, ki ju je združila v ljubezni in poslu. Glasba je njuno skupno poslanstvo, spoznala pa sta se med šolanjem. »Ko sva vstopala v razmerje, jaz sem bila en tak nesamozavesten revček, Raay pa je bil pa samozavesten pav,« nam je razkrila Marjetka. Dodala pa je, da se vedno dopolnjujeta in da ji je dal prav Raay krila, ona pa njega malo prizemljila.

Gosta Marjetka in Aleš Vovk - Maraaya. Foto: Marko Feist

9. Zvezdana Mlakar

V 50. ŠOKkastu se nam je pridružila Zvezdana Mlakar. Z nami je delila modrosti in izkušnje, ki ji jih je dalo življenje.

10. Natalija Verboten: Ko sem izvedela za diagnozo, se mi je sesul svet

Ob materinskem dnevu je spregovorila o trenutkih, ko je izvedela za to, da se bo za naziv mama morala boriti.