Damjan Murko v ŠOKkastu: Žena me je vozila v srednjo šolo (VIDEO)

»Damjan Murko je kot prometna nesreča. Ko se pelješ mimo, veš, da nočeš gledati, ampak vseeno pogledaš,« je nekoč dejal. Ob omembi izjave se nasmeji, vendar nikoli ne zanika dejstva, da je kralj samopromocije in da uspeh ni prišel po naključju. Leta 2000 je dodobra razburkal slovensko medijsko krajino in vse od takrat dokazuje, da ni muha enodnevnica. Rad poskrbi za šokantne novice, z mediji pa je imel vedno zelo odprt odnos. Samo enkrat v življenju pa je pomislil, da bi se umaknil z odrov, v ŠOKkastu je razkril zakaj.

Biološki oče je odšel med nosečnostjo

Družina ga je vedno spodbujala pri njegovih načrtih, najbolj njegov dedek in babica, pa seveda očim in mama. Ob omembi očima zastrižem, z ušesi, saj nisem vedela, da biološkega očeta v njegovem otroštvu ni bilo prisotnega. »Odšel je, ko je bila mama noseča, očim je prišel, ko sem bila star tri leta,« nam razložil. Iz tega ni delal velikih zgodb, seveda ga je pogrešal, vendar mu to ni krojilo otroštva. Zase pravi, da je dokaj strog oče in da je manj popustljiv kot njegova žena.

Damjan Murko je mojster samopromocije. FOTO: Marko Feist

Maja ga je vozila v srednjo šolo

Damjan ne skriva dejstva, da nikoli ni opravil izpita za avtomobil. Zato se mora v življenju znajti in velikokrat ga okoli vozi osebni šofer. Ko pa beseda nanese na njegovo Majo s katero sta poročena od leta 2008 pa pove, da sta se spoznala na občini, kjer je bila ona zaposlena, on pa je nastopal na nekem dogodku. Takrat je bilo prvič in zadnjič v življenju, da je Damjan zamudil na oder, saj se je tako zapletel v pogovor z njo. V smehu pove tudi, da ga je vozila v srednjo šolo, saj je nekoliko starejša od njega in v času njunih začetkov je bil on še dijak.

Razkril je tudi, kdo od znanih Slovencev ga je na njegovi poti spremljal že od samega začetka in tudi o težkih trenutkih kariere je spregovoril. V studio je prinesel tri predmete, eden mu še posebej veliko pomeni, saj ga je prejel za rojstni dan.

