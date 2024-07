Monika Avsenik v ŠOKkastu: Priimek bo obdržala v vsakem primeru (VIDEO)

Monika Avsenik je kljub svoji mladosti izredno zrela ženska z izdelano podobo življenja. Po poklicu je fotografinja, vendar jo je življenjski tok ponesel v popolnoma drugačne vode. »Vedno bolj se učim iti s tokom. V srednji šoli sem si zamislila, kako bo potekalo moje življenje, potem pa vidiš, ko se to vse poruši in se naučiš živeti iz dneva v dan.« Postala je učiteljica razrednega pouka, hkrati pa je njeno poslanstvo postala glasba. Spregovorila je tudi o teži priimka, ki ga bo ob morebitni poroki zagotovo obdržala.

S Slavkom in Brigito je živela v Ljubljani

Prihaja iz velike družine, kjer je bilo kar pet otrok in spomini na otroštvo so izredno lepi. Seveda pa nismo mogli mimo dejstva, da je Monikin dedek najbolj znan slovenski glasbenik. Če je Slavko Avsenik za Slovence nacionalni zaklad, pa je bil Moniki v prvi vrsti dedek - ata kot mu pravi sama. Z njim in babico Brigito je preživela srednješolska leta, saj je stanovala pri njima v Ljubljani. Takrat sta s Slavkom spletla prav posebno vez in v zadnjih trenutkih življenja si je večkrat zaželel prav Monikine bližine. »Uspela sva neko vez ustvarit, ki ni na nivoju besed. Bila je neka energija, ki jo čutiš,« nam je povedala. Žal ji je samo, da ni videl njenega prvega glasbenega nastopa v Begunjah, ampak močno verjame, da je bil v duhu z njo. Spregovorila je tudi o glasbenih začetkih, kjer jo je najbolj spodbujal oče Gregor in o samostojni poti na katero se je podala v zadnjem letu, najprej s pesmijo Nedelja in nato z nastopom na MMS-ju.

Monika Avsenik je v studio prinesla prav poseben predmet, ki potuje iz roda v rod. FOTO: L. M.

Ljubezen v zasebnem življenju in na odru

Njen življenjski sopotnik je Anže Langus Petrović, eden najboljših basistov pri nas. Skupaj preživljata čas tudi na odru, saj ji družbo delal na nedavnih Melodijah morja in sonca, kjer se je predstavila z balado Nisem več edina in navdušila občinstvo. Spregovorila je o občutkih, ki jo spremljajo pred nastopi in kako zelo se razlikuje, ko si na odru v ospredju kot glavni izvajalec. Monika je namreč tudi članica popularnega zbora Perpetuum Jazzile, kamor se je prebila skozi kar pet krogov avdicij. Je tudi spremljevalna vokalistka skupine Jana Plestenjaka, kjer nastopa tudi njen partner Anže. Prav z Janom imajo posebno zgodbo, saj so pred leti skupaj preživeli mesec dni, ko je v veljavo stopila karantena.

V studio je prinesla prav poseben predmet, ki je bil last njene babice in nadaljuje svojo pot iz roda v rod.

