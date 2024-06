Zvezdana Mlakar v ŠOKkastu: Zbudi se človek, zbudi se! (VIDEO)

Zvezdana Mlakar, deklica s Ptuja, ki je v življenju opravila številne šole, tako formalne kot tiste osebnostne. Sogovornica, ki je opravila številne intervjuje, ki so odpirali misli in podirali meje javnega diskurza. Danes pravi, da je opravila s strahovi in živi polno življenje. Z oddajo Zvezdana je odpirala nove poglede na pereče teme. »Slovensko pokrajino smo naredili bolj mehko in ljubečo. Prvi smo odprli temo evtanazije,« se spominja nekaterih oddaj, katerih tematike so aktualne še danes. »Ne bojim se govoriti o stvareh, ki so človeške in se nas dotikajo tukaj in zdaj.« Resnično rada se pogovarja in začuti ljudi, seveda na štiri oči. Vzgojena je bila v precej konzervativnem duhu, kjer so veljali številni tabuju. To jo je večkrat tiščalo nekje v notranjosti. Igralska akademija pa ji je odprla čisto nove poglede na svet. Za svoj uspeh je morala močno delati, saj ji ni bilo nič podarjeno.

Sinovom se je opravičila

Trije sinovi, ki jih je vzgajala v zelo odprtem duhu in včasih so jo celo prosili za malo bolj konzervativni pristop. V puberteti so bili oni celo bolj konzervativni kot mama. »Vzgojila sem dobre ljudi, ki niso idealni. Moji fantje svet razumejo na drugačen način kot jaz. Tudi oni niso odraščali v idealni družini, naredila sem, kar sem lahko in opravičila sem se jim za vse napake,« nam je razkrila. Kot nam je razkrila so zdaj na vrsti oni, da živijo svoje življenje. Nikoli ni bila preveč zaščitniška in pustila jim je, da so razprli krila.

Zvezdana Mlakar je z nami delila številne življenjske modrosti. FOTO: Marko Feist

Blokirala je nesramne sledilce

Pred časom pa je na svojih profilih naredila čistko in blokirala vse tiste ljudi, ki so vzpodbujali sovražni govor. »V času korone sem si vzela čas in izbrisala 4 tisoč ljudi z enega in 4 tisoč z drugega profila. Naredila sem red in blokirala ljudi, ki se ne znajo primerno izražat, ki so izločevalni in sovražni.« Od takrat ima mir in vodi kulturne dialoge tudi preko spleta. Spregovorila je tudi o časih v katerih živimo in razkrila, da verjame, da se vse dogaja z nekim višjim namenom, ki vabi ljudi, da se prebudijo.

V studio je prinesla kar štiri osebne predmete in razkrila, kaj ji pomenijo. Razkrila pa je tudi nekaj besed o novi knjigi, ki bo tokrat roman neklasične strukture, kjer se prepletajo človeški odnosi, ki bodo vsakemu bralcu odstrli drugačno sporočilo. Predvsem nosi močna sporočila, čustvena in življenjska. Spregovorila je tudi o svoji kmetiji in miru, ki ji prinaša narava in odmik od ponorelega sveta pa o željah za prihodnost.

