Prepoznajte sprožilce nihanja razpoloženja

Nihanje razpoloženja je lahko posledica številnih dejavnikov, med katerimi so kemijske spremembe v možganih, življenjske faze, zdravstvena stanja, uporaba substanc ter spremembe v krvnem sladkorju, stres in izčrpanost. Nevrotransmiterji, kot so serotonin, dopamin in norepinefrin, igrajo ključno vlogo pri uravnavanju razpoloženja.

Njihova raven se lahko spreminja zaradi različnih dejavnikov, kot so prehrana, telesna aktivnost in hormonske spremembe. Izrazita nihanja razpoloženja so lahko posledica različnih življenjskih obdobij, denimo adolescence in menopavze, ko se v telesu dogajajo velike fizične in hormonske spremembe. Na razpoloženje vplivajo tudi različna duševna in telesna zdravstvena stanja, denimo depresija, bipolarna motnja in anksiozne motnje, tudi bolezni ščitnice.

Alkohol in nikotin ga lahko kratkoročno izboljšata, dolgoročno pa vodita v njegovo poslabšanje. Tudi nekatera zdravila, kot so steroidi in antidepresivi, lahko vplivajo na razpoloženje, bodisi kot stranski učinek ali zaradi vpliva na nevrotransmiterje. Nenadne spremembe v ravni krvnega sladkorja lahko vplivajo na energijo in razpoloženje, medtem ko kronični stres in izčrpanost pogosto vodita v občutke tesnobe in depresije.

Pomoč zdravnika

Če nihanje razpoloženja postane pogosto ali tako intenzivno, da vpliva na vaše vsakdanje življenje (denimo na odnose, delo, šolanje ali če imate misli o samopoškodovanju ali samomoru), se je smiselno posvetovati z zdravnikom. Na voljo je več možnosti zdravljenja, denimo terapija, zdravila in spremembe življenjskega sloga. Kognitivno-vedenjska terapija, na primer, pomaga pri prepoznavanju in obvladovanju sprožilcev nihanja razpoloženja.

Pogovor s prijateljem ublaži težave. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Za uravnavanje kemičnega neravnovesja v možganih lahko zdravnik predpiše zdravila, kot so antidepresivi ali stabilizatorji razpoloženja. Poleg tega lahko pomembno pomaga zdrav življenjski slog, ki vključuje redno telesno aktivnost, uravnoteženo prehrano in kakovosten spanec. Redna telesna aktivnost pomaga sproščati endorfine, ki izboljšujejo počutje in vodijo v boljšo voljo.

Uravnotežena prehrana, bogata z vitamini in minerali, podpira delovanje možganov in uravnava raven energije. Kakovosten spanec je bistven za mentalno in fizično zdravje, saj pomanjkanje spanja poveča občutljivost za stres in povzroča nihanje razpoloženja. Obvladovanje stresa s tehnikami, kot so meditacija, globoko dihanje in joga, lahko pomaga zmanjšati intenzivnost nihanja.

Pomembno je, da se zavedate svojih sprožilcev in se naučite tehnik za njihovo obvladovanje. Vodenje dnevnika razpoloženja pomaga prepoznati vzorce in sprožilce. Poleg tega je koristno vzpostaviti podporno mrežo prijateljev, družine ali terapevta, s katerimi lahko delite svoje občutke in izkušnje.

Čeprav nihanja razpoloženja ne moremo popolnoma preprečiti, je z ustreznimi strategijami in podporo mogoče zmanjšati njihovo pogostost in intenzivnost ter izboljšati kakovost življenja.