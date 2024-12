Matjaž Javšnik v ŠOKkastu: Otroka sta ga priklicala nazaj v življenje (VIDEO)

Malokdo ve, da se je že kot otrok večkrat srečal s smrtjo, saj je preživljal hudo obliko astme. »Medtem ko so se moji sovrstniki podili za žogo, sem ležal v bolnišnici,« nam je razkril. Družbo so mu delale knjige, filmi in igra šaha, ki mu je pomagala razviti dober občutek za predvidevanje naslednjih potez. V najstniških letih je bolezen izzvenela in takrat je začel zajemati življenje z veliko žlico. Matjaž se je v gledališču znašel po naključju, vendar je tam ostal za vedno. Začelo se je v domačem društvu v Rušah, danes pa velja za enega najbolj prepoznavnih igralcev pri nas.

Na prigrizek z Robertom De Nirom

Vlog, ki so ga proslavile je veliko, a prav film Zadnja večerja ga je popeljal čez lužo in še dlje. Svetovni filmski kritiki so zaznali njihov pronicljivi film, ki je nastal v sedmih snemalnih dneh, saj za več enostavno niso imeli denarja. Posluha za slovenski film je zelo malo in sredstva so pogosto omejena. »Rak rana slovenske kulture je, da po pisarnah sedijo ljudje, ki nimajo prave ljubezni in empatije do stvari, ki jih počnejo,« je povedal. Je pa film Zanja večerja poskrbel za mednarodni odmev in ga pripeljal do malice s svetovnim zvezdnikom Robertom De Nirom.

Igralec, scenarist in producent v gledališču in filmu je v slovenskem prostoru fenomen, saj že 30 let deluje na svobodi in pravi, da si tega nikdar ne bi pustil odvzeti. Njegove predstave imajo po 500 ponovitev, rekordna je bila avtorska monodrama Od boga poslan s 762 ponovitvami. Trenutno pa ga lahko spremljamo v predstavi Visoka napetost, kjer s soigralko Sandro Debelak odstira tančice težke teme, ki se dotika mnogih parov - neplodnosti.

Matjaža Javšnika lahko trenutno gledate v predstavi Visoka napetost. FOTO: Mina Manojlović

Otroka sta ga priklicala nazaj

Pred dvema letoma ga je obšla nenadna slabost in čez nekaj časa je doživel infarkt, ki so mu bili priča tudi žena Petra in oba otroka. »Takrat sem si rekel, to je to. Gremo, bilo je super,« nam je razkril. »Potem mi je pa žena povedla, da sta me otroka klicala in verjetno sem se zaradi tega vrnil.« Povedal je tudi, kako je doživljal tiste trenutke odhajanje in spregovoril o tem, da se smrtni ne boji, saj ji je že velikokrat zrl v oči. Kako živi življenje po infarktu in kakšne načrte ima za prihodnost pa nam je razkril v iskrenem pogovoru.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.