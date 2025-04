Vse življenje živijo v temi pod zemljo, a niso slepe

Kot pove ime, nima skoraj nič dlake. Barva kože je rjava in rožnata, mladiči pa imajo temne pege, ki s starostjo izginejo. Odrasle živali so velike okoli 10 cm, velikost ni odvisna od spola. Največji so osebki, ki se razmnožujejo, poleg kraljice (ali dveh) še nekaj samcev. Preostale živali v koloniji se ne parijo. Gole miši se parijo s sorodniki, redko ima kraljica samca od drugod. Družbena organizacija v kolonijah, sestavljenih iz od 20 do 300 osebkov, je podobna kot pri čebelah ali osah. Živijo v strogi hierarhiji, ločijo se na kraljico, vojake in delavce.

Zadržujejo se v globini. FOTO: Xiao Zhou/Getty Images

Vojaki branijo kolonijo pred plenilci – večinoma kačami – in tujimi golimi mišmi. Delavke živijo v celibatu in večino časa porabijo za kopanje rovov. Kraljica se ne skoti kot taka; je samička, ki se je prebila do vrha. Kako se bodo živali porazdelile, odločajo boji, ki se odvijajo med sezono parjenja.

Samci in samice postanejo agresivni in tekmujejo za prevlado. Šibkejši posamezniki, ki izgubijo v bojih, služijo kot delavci, skrbniki in zaščitniki. Kraljica sama izbere, s katerimi samčki se bo parila, navadno do tri. Ob naslednji paritveni sezoni oziroma ko se kraljica zamenja, se običajno zamenjajo tudi samčki za parjenje. Tista, ki postane kraljica, se fizično spremeni, da bo lažje rojevala potomce. Razmnožuje se vse leto in skoti do pet legel na leto.

Dočakajo lahko 30 let.

Gole miši živijo pretežno v temi pod zemljo, v rovih na travnikih in savanah. Rovi se lahko raztezajo na območju, velikem za šest nogometnih igrišč. V njih so prostori za posebne namene, kot so gnezdenje, vzreja mladičev, prehranjevanje in odlaganje odpadkov. Ker živijo večinoma v temi, imajo zelo majhne oči, vendar niso slepe.

So najdlje živeči glodavci: živijo lahko do 30 let. Gole miši ne zbolijo za rakom, vse kaže, da so odporne proti tej bolezni. Prav zato jih uporabljajo v znanstvenih raziskavah, povezanih z zdravljenjem in preprečevanjem raka pri ljudeh.