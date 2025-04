Cvetje in venčki za velikonočno vzdušje

Pred vrati je velika noč, eden največjih krščanskih praznikov ni prežet le z versko, temveč tudi s kulturnozgodovinsko tradicijo, in velikonočno okraševanje doma je odličen način, da vanj vnesemo spomladansko svežino. Idej, kako, je neskončno.

Pomlad je čas, ko se prebujajo mnoge cvetlice, njihove barve se lepo vključujejo v velikonočno shemo: rumene forzicije, ozelenele veje vrbe, tulipani, narcise so le nekatere, in s pridom jih izkoristite ter iz njih izdelajte lepe velikonočne šopke ali ikebane. Lepa dekoracija so venčki.

Da bo miza čim lepša, uporabite svetle serviete in pogrinjke v skladu z aktualno tematiko.

Obod zanj naj nastane iz mehkih vrbovih vej, nanj pritrdite trakove, cvetove, jajčka, figurice zajčkov ali piščančkov ter z njim okrasite vrata ali mizo. Pustite domišljiji prosto pot in se ne omejujte le na venčke tradicionalne velikosti: v manjše položite jajčka ter ustvarite vtis gnezda, lahko združite večji in manjši venček ter oblikujete podobo zajčka, namesto da venček položite na mizo, ga obesite na lestenec nad njo, z manjšimi okrasite okna.

Praznična miza

Brez pirhov ne gre. Naj ne bodo samo del prazničnega obroka, temveč jih izkoristite tudi za dekoracijo: postavite jih v košarice in te razporedite po mizah ali policah, izpihane obesite na veje šopka. Igrajte se z barvami in vzorci ter ustvarite umetnine, ki bodo zaznamovale ta praznik in hkrati pričarale veliko veselja pri ustvarjanju.

Na jajcih ustvarite unikatne vzorce z akrilnimi barvami ali jih pobarvajte z naravnimi barvili: lep odtenek dobijo jajca, če jih skuhamo v vodi z dodatkom čebulnih olupkov, čudovite vijolične stvaritve nastanejo s kuhanjem v teranu, rdeča nastanejo z rdečo peso: to naribajte ali narežite in jo zavrite v vodi. Pustite, da se tekočina nekoliko ohladi, nato pa v njej skuhajte jajca, ki se bodo lepo obarvala. Dodajte dekorativne predmete v obliki zajcev in piščančkov iz keramike, lesa ali blaga. Lahko jih postavite na mize, police, z njimi okrasite okna.

Rožnata najbolje opisuje temeljne vrednote tega dne. FOTO: Maya23k/Getty Images

Da bo miza čim lepša, uporabite svetle serviete in pogrinjke v skladu z aktualno tematiko. Okrasite jo z velikonočnimi jajci, majhnimi šopki rož in svečami v pomladnih barvah. Na sredino lahko postavite veliko košaro s pirhi in velikonočnim cvetjem. Dodajte naravne materiale, kot so vejice, kamenčki, mah ali suho cvetje, in ustvarite rustikalne ter do narave prijazne okraske.

Ne pozabite na dišave. Uporabite eterična olja citrusov, sivke, vrtnice, potonike in podobnih svežih arom, ki bodo nadomestile težke zimske dišave, kot sta cimet in vanilja, in domu pričarale občutek pomladne svežine.

Zajčki na vzhodu, jajca na zahodu

Čeprav na prvi pogled z veliko nočjo nima nič skupnega, lahko tudi feng šuj, stara filozofija urejanja prostora, pripomore k lepšim praznikom. Upoštevajte nekaj preprostih pravil: figurice zajcev postavite na vzhodni del doma, jagenjčkov na južnega, sveče na severovzhodnega, jajca na zahodni del. Dom, predvsem dnevno sobo, jedilnico (pa tudi pisarno), nikakor pa ne spalnice, okrasite z zelenimi vejicami palme ali oljke.

Prednost dajte svežemu cvetju, najbolje v beli, rumeni, oranžni, rožnati ali vijolični barvi, izogibajte se rdečemu, saj ta barva ne prinaša miru, ki označuje ta dan. Šopek naj ne bo na severni strani doma. Po feng šuju rožnata barva najbolje opisuje temeljne vrednote tega dne. To ne pomeni, da morate celoten dom odeti v rožnate odtenke, dovolj bodo takšni detajli, ki bodo omogočili pretok pozitivne energije.

In še zadnje napotilo: preden se lotite okrasja, temeljito očistite prostore. Očistite omare in police, vhodni del, prostor pred vrati in pod posteljami. Ne pozabite na temeljito zračenje: svež zrak bo pregnal slabo energijo.