Igor Mikić v ŠOKkastu: O botoksu, medijskem svetu in očetovem izginotju (VIDEO)

Od prvega pojavljanja pred kamerami je minilo že nekaj let, a še danes se spomni, da je eno prvih televizijskih izkušenj pridobil v oddaji Hri-bar. Takrat je bil komaj najstnik. Opazili so njegov talent in počasi je stopal na pot medijske prepoznavnosti. Imel je prve oddaje o fitnesu pri nas, gradil je pevsko kariero ob vsem tem pa pridno treniral. Snemal je celo z legendarnim Chuck Norrisom in z nami je delil, kakšna izkušnja je bila to. Pod goro mišic pa se vendarle skriva mehko srce. »Osrečuje me, da pomagam drugim in rišem nasmehe na obraze drugih ljudi,« nam je razkril.

Preizkusil je tudi botoks

Vsako jutro se pogleda v ogledalo in se pohvali. Pravi, da se naše počutje znotraj telesa, odraža tudi v zunanjosti. Vsak dan si vzame čas zase in intimno nego. Po novem dela tudi obrazno jogo, saj se leta že poznajo na njegovem obrazu. Po tridesetem letu je prišel strah pred staranje in zato se je odločil za radikalno potezo in preizkusil botoks. »Bilo je dobro, dokler se nisem pozanimal o vseh stranskih učinkih te snovi,« nam je razkril. Sedaj trenira tudi mišice obraza in uporablja naraven pristop k ohranjanju mladostnega videza. Že od malih nog je njegov idol Arnold Schwarzenegger, ki bi ga z veseljem spoznal.

Najbolj srečen je, ko osrečuje druge. FOTO: Marko Feist

Oče je izginil za več kot šest let

Zaznamoval ga je tudi nenaden odhod očeta, ki je izginil za več kot šest let. »Nekega dne je oče odšel in se ni več javil. Šest, sedem let se ni javil. Šel je v Ukrajino.« Kot nam je razkril, še dandanes nimata odnosa, ki bi ga morala imeti. Je pa zato toliko močnejšo vez spletel s svojo mamo, ki je bila vedno njegova zaveznica, naučila pa je, kako biti samostojen in neodvisen. Izoblikovala ga je tudi srednja gostinska šola, ki jo je obiskoval na ljubljanskih Fužinah. »Ko sem bil star 18 let, me je mama postavila pred dejstvo, da se moram postaviti na svoje noge,« in za to izkušnjo je zelo hvaležen. Kmalu zatem je odšel v Avstralijo, kjer je preživel dve leti svojega življenja in si nabral neprecenljivih izkušenj.

Spregovoril je tudi o slovenski glasbeni sceni pa o resničnostnem šovu, ki se ga je udeležil in ga bomo lahko jeseni spremljali na eni izmed slovenskih televizij.

