Tomaž Mihelič: Seks je šport za reveže (VIDEO)

Novinar in pisatelj Tomaž Mihelič se nam je pridružil v tokratnem ŠOKkastu. Že od malih nog je rad štrlel iz množice, veliko je nastopal, predvsem petje je bilo njegova velika ljubezen.

Na Camino je odšel brez pričakovanj

Leta 2022 se je odločil in odšel na dogodivščino, ki je ni pričakoval. Na pot ni odšel, zaradi osebne preizkušnje, ampak popolnoma brez pričakovanj, saj je mnenja: »Če se ne najdeš zjutraj v ogledalu, se tudi na Caminu ne boš.« Odločil se je, da prehodi špansko romarsko pot, znano kot El Camino in njegova 33-dnevna avantura je spisala takšne zgodbe, ki jih redko vidimo celo v filmih. Spoznal je številne romarje, ki so s svojimi težkimi življenjskimi zgodbami spremenili tudi njegov pogled na svet. »Čeprav ni vse tako romantično, kot se zdi, so bili tudi trenutki slabosti, ko bi vse poslal v tri krasne in šel domov,« nam je med drugim zaupal. Poraza ni sprejel in doživel je številne nepozabne trenutke. Eden za drugim so počasi odpirali svoja srca in prav s Tomažem delili zgodbe, ki jih lahko preberemo v knjigi s pomenljivim naslovom 33-To ni še ena knjiga o Caminu.

Tomaž Mihelič je zabaven in izredno zanimiv sogovornik. FOTO: Marko Feist

V Afriko prinaša kanček upanja

Velik del sredstev od prodanih knjig bo Tomaž namenil za vasico v Tanzaniji, kjer v okviru Humanitarnega umetniškega zavoda sestre Marlene pomaga posameznikom, ki živijo v pomanjkanju in nasploh v nezavidljivih razmerah. »Odločil sem se, da tem ljudem malo spremenim življenje in da jim dam upanje, da belci niso samo tisti zlodeji, ki pridejo in vzamejo, ampak tudi prinesejo.« Zelo se je povezal z lokalnim prebivalstvom in pravi, da si je tam našel družino.

Predsodki so mu zgradili kariero

V šali pove, da mu predsodki plačujejo položnice, saj so mu na nek način zgradili kariero. »Na izkušnjah se učimo in predsodki nas silijo v to, da izkusimo tisto, česar ne poznamo,« nam je zaupal. Seveda pa je tudi sam življenje uči tako, da mora vse preizkusiti na svoji koži. Znan je tudi po svojih pikantnih izjavah in prav med predstavitvijo nove knjige je voditeljica Miša Molk izpostavila eno izmed njih: »Seks je šport za reveže,« je odmevalo po nabito polni kavarni in razložil je to svojo misel, ki ni iz trte zvita.

Spregovoril je tudi o načrtih za prihodnost in o novi knjigi, ki že nastaja predvsem v njegovih mislih. Namignil je, kakšno vsebino lahko pričakujmo, vsekakor pa bo knjiga opisala dogajanje v Afriki, ki ga je tako zelo zaznamovala. Namignil pa je tudi, kaj se dogaja s Sestrami in v kakšni obliki bi se lahko vrnile.

