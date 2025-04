Razkrita največja skrivnost vseh časov?! Znanstvenik trdi, da ve, kje naj bi bil pokopan Jezus

Britanski antropolog dr. Joseph Warner je s svojo izjemno raziskavo poskrbel za pravi znanstveni pretres – trdi namreč, da naj bi bilo telo Jezusa Kristusa, skupaj z biblijsko skrinjo zaveze, skrito v tajni votlini pod Veliko piramido v Egiptu. Njegove trditve, podprte z desetletnim raziskovalnim delom in najsodobnejšo tehnologijo, bi lahko korenito spremenile razumevanje svetovne zgodovine in verskih izročil.

Domnevno zadnje počivališče

Po besedah dr. Warnerja naj bi se skrivnostna dvojna votlina, kjer naj bi bila shranjena sarkofag Jezusa Kristusa in skrinja zaveze, skrivala za ogromnim kamnitim blokom na južnem hodniku podzemne komore pod Veliko piramido v Gizi. Ta prostor, znan kot »Votlina patriarhov«, naj bi bil več stoletij nedostopen in pozabljen.

Dr. Warner v svojem delu prepleta tudi sodobne znanstvene koncepte, kot je kvantna prepletenost, s področji religije in prerokovanja.

Warner je leta 2021 svoje ugotovitve prvič predstavil egiptovskim oblastem, natančneje Direktoratu za znanost, kjer so njegovo delo označili za »znanstveno revolucijo v službi človeštva«. Svoje podatke je nato brezplačno predal Egiptovskemu vrhovnemu svetu za starine, v zameno pa prejel zagotovilo, da bo njegova hipoteza preverjena z uporabo mionskega sevanja, s katerim znanstveniki lahko pogledajo skozi kamen, globoko v notranjost piramid.

Prelomne raziskave

Dr. Warner, ki poudarja, da k projektu pristopa povsem nereligiozno in znanstveno, je za lociranje votline uporabil metodo triangulacije podatkov iz vseh treh abrahamskih religij – judovstva, krščanstva in islama – ter jih povezal z zapisi iz mezopotamskih klinopisnih tablic. S tem je domneval, da so svetopisemske gore Sinaj, Sionska gora, Oljska gora in islamska Gora luči, v resnici ista gora – Velika piramida v Egiptu.

Za ogromnim kamnitim blokom na južnem hodniku podzemne komore pod Veliko piramido v Gizi naj bi počivalo telo Jezusa. FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Toda raziskovalčeva pot ni potekala brez ovir. Kljub podpori egiptovskega predsedniškega urada se je kot najglasnejši nasprotnik projekta pojavil Zahi Hawass, nekdanji minister za starine in znani varuh egiptovske dediščine. Po Warnerjevem mnenju gre za klasičen primer, kako nova znanstvena spoznanja pogosto naletijo na močan odpor stare garde – podobno kot se je zgodilo Koperniku, Galileu in Giordanu Brunu.

Kvantna teorija in prerokbe – povezava med vero in znanostjo?

Dr. Warner v svojem delu prepleta tudi sodobne znanstvene koncepte, kot je kvantna prepletenost, s področji religije in prerokovanja. Navaja raziskave znanstvenikov, kot je Stephen A. Schwartz, ki so objavljali študije o t. i. »nelokalni zavesti« ali kanaliziranju informacij – kar Warner razlaga kot »znanstveno razlago prerokovanja« oz. sposobnosti zaznavanja prihodnjih dogodkov v sedanjosti.

Mednarodni zaplet in poziv Združenim narodom

Ker Egipt doslej še ni izpolnil dogovora in ni izvedel obljubljenega slikanja s pomočjo sevanja za kamnitim blokom, se je dr. Warner obrnil na libanonskega premierja in predsednika Meddržavnega sodišča OZN, Nawafa Salama, z upanjem, da bo preprečil mednarodni diplomatski spor.

Ali se v Egiptu skriva odgovor na največjo skrivnost? FOTO: Mary Prentice Getty Images/istockphoto

Celotno raziskovalno poročilo in arhiv dopisovanj z vladnimi ustanovami je objavljen na spletni strani www.garp.space, kjer dr. Warner predstavlja tudi svojo teorijo o binarnih zvezdah in njenem vplivu na egipčansko ikonografijo, predvsem simboliko krilatih diskov Spodnjega Egipta.

Čeprav ostaja njegova teorija za zdaj nepreverjena in sporna, je nedvomno sprožila nov val zanimanja tako v znanstvenih kot tudi v verskih krogih. Bo prihodnost razkrila, ali pod Veliko piramido res leži največja skrivnost človeštva?