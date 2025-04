Po obnovi hiše v Delovni akciji završalo, razočarana se je oglasila Maruša

Pisali smo o simpatični mladi družini Maruše in Roka, ki imata dve majhni hčerkici. Zaradi neprimernih bivalnih razmer so se v oddaji Delovna akcija odločili, da družini pomagajo ustvariti skupen dom, kjer bodo lahko naposled le zaživeli skupaj.

Kot smo pisali, je mladi par presenetilo prezgodnje rojstvo prve hčerke Katrin, katero življenje je bilo tudi ogroženo, zato jima ni uspelo pravočasno zbrati sredstva za prenovo hiše Rokovega očeta. Ko je Maruša okrevala, so se preselili v Rokovo stanovanje, a jim je socialna služba potrdila, da bivalni prostori niso primerni za mlado družino. Marušo in dojenčico je pod streho sprejela njena mama, vendar tam ni bilo dovolj prostora za Roka, piše Dominvrt.si.

Zdaj so v Delovni akciji poskrbeli, da ima štiričlanska družinica s še ne poletnim otročkom, varen, prenovljen in topel dom.

Pod objavo, da je družinica zdaj naposled le zaživela v modernejšem domu, pa se je usul plaz kritik na oddajo in starša, češ da sta »lenuha« in da si prenove doma bolj kot oni zaslužijo druge družine.

»Prepričana sem, da bi si marsikatera družina zaslužila prenovo bolj kot ta. Ne nisem nevoščljiva, ampak razumna. Pomoč potrebuješ, ko se sam za nekaj trudiš, pa ne gre. Tu tega ni videti. Imeti otroka, tako nenadoma s problematičnim rojstvom in ne imeti primernih bivalnih prostorov, nezaslišano! In, zgodi se še eno dete. Uredil je prostor za kozice, ni ga pa za otročke, nerazumljivo. Jaz tu ne vidim nobenega truda s strani staršev. Čudno se mi zdi tudi, na podlagi česa so ju obiskali s CSD?,« je eden od komentarjev.

Še en komentar: »Veliko je bolj potrebnih prenove, ki živijo v revščini. Poznam primer, ko ima samo eden pokojnino in imata hišo, notri pa tudi podrtijo. Take naj obiščejo. Ta dva imata oba dohodek, bi sla pa oba k staršem živet in počasi delati na hiši, tako kot smo vsi«

Na očitke, da sta »brezdelneža« in da zdravstveno stanje hčerke ni dovoljšen razlog za prenovo hiše, se je odzvala Maruša, ki je napisala, da je redno zaposlena v eni od trgovin že pet let in še: »Nikomur ne privoščim. Mi je vseeno, kaj kdo reče o meni. Ampak na zdravstvena stanja ljudi se spravljati, in to na ljudi z zlatim srcem. Žalostno,« je zapisala.

Na vprašanje gledalke, ali je kdo v tej hiši živel pred prenovo, je Maruša odgovorila: »Rok in njegov oče. Oče živi v istem nadstropju, kot je bila prikazana najina soba. Ima sobo, wc, štedilnik. A tega niso pokazali v oddaji. Prenovili bi verjetno tudi njemu, a se ni želel izpostaviti po televiziji. Verjetno lahko v oddaji prikažejo samo prostore, ki jih prenovijo,« je zapisala.

Se je pa pod objavo oglasilo mnogo tudi sočutnih ljudi, ki so žaljive komentarje označili ta »tipično slovensko foušijo«. »Za čisto vsako družino, ki jo zberejo, nimate ničesar dobrega in privoščljivega za povedati. Čisto vsakega grajate. Pa kaj je z vami narobe? Imate doma vse pošlihtano? Vam nič ne razpada, da nimate česa za popraviti? Pometate očitno tako ali tako ne, vsaj pred svojim pragom ne«.