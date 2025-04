Ginekologinja v Sloveniji zavrnila pacientko zaradi istospolne usmerjenosti, primer gre na sodišče

Zagovornik načela enakosti bo na sodišču zastopal žensko, ki ji je ginekologinja odrekla zdravstveno obravnavo zaradi istospolne usmerjenosti. Zagovornik je v postopku ugotovil diskriminacijo, pacientka pa je vložila tožbo.

Zgodba se je začela pri rutinskem ginekološkem pregledu. Ko je pacientka svoji ginekologinji povedala, da je v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) v Avstriji, ji je zdravnica sporočila, da njene nosečnosti »ne bo vodila«. Razlog: pri Zdravniški zbornici Slovenije je podala ugovor vesti, ki ga je opravičevala s tem, da ne želi sodelovati v postopkih OBMP pri istospolno usmerjenih pacientkah.

Miha Lobnik: »Zdravstvo mora biti dostopno vsem – ne glede na njihove osebne okoliščine. Odrekanje zdravstvene obravnave izključno istospolno usmerjenim pacientkam je nedopustno.«

Pacientka se je zaradi zavrnitve obrnila na Zagovornika načela enakosti, ki je v postopku preveril, ali je takšno ravnanje dopustno. Ključno je bilo mnenje Odbora za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice, ki je pojasnilo, da ugovor vesti ne more veljati le za določene skupine ljudi – zavrnitev zaradi spolne usmerjenosti torej ni utemeljena. Ugovor je lahko namenjen le odklonitvi izvajanja določenih postopkov za vse paciente, ne pa izločanju posameznih skupin.

Ugovor vesti je kasneje umaknila

Ginekologinja je kasneje Zagovorniku povedala, da je bila prepričana v upravičenost ugovora in da je sklepe Zbornice prejela šele po tem, ko je pacientki že zavrnila zdravljenje. Svoj ugovor vesti je nato umaknila.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Zagovornik pa je kljub temu presodil, da je šlo za diskriminacijo. Kot so pojasnili, je za kršitev pomemben učinek dejanja – v tem primeru prikrajšanje pacientke za zdravstveno obravnavo – in ne namen zdravnice. Posebej so izpostavili, da je bila pacientka obravnavana manj ugodno zgolj zaradi svoje spolne usmerjenosti.

Primer se zdaj seli na sodišče. Pacientko bo zastopal Zagovornik načela enakosti na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ob tem je zagovornik Miha Lobnik poudaril, da pravica do zdravstvene oskrbe ne sme biti pogojena z osebnimi okoliščinami posameznika: »Zdravstvo mora biti dostopno vsem – ne glede na njihove osebne okoliščine. Odrekanje zdravstvene obravnave izključno istospolno usmerjenim pacientkam je nedopustno.«

Cilj tožbe je postaviti jasno mejo: ugovor vesti ne sme postati orodje za izključevanje.