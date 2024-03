Natalija Verboten v novem ŠOKkastu: Ko sem izvedela za diagnozo, se mi je sesul svet (VIDEO)

V novem ŠOKkastu smo gostili Natalijo Verboten, ki je leta 1998 zaslovela s pesmijo Rdeč ferrari, ki je sprožila pravo evforijo med njenimi oboževalci. Malokdo pa ve, da bi pesem skoraj postala Bel mercedes, a so se v zadnjih minutah odločili za prvi naslov. Natalija je polnila dvorane ter zabavala staro in mlado, ko je spoznala svojega Dejana Bojiča. Sprva si niti nista bila pretirano naklonjena:»Ni mu bila všeč moja medijska podoba, bila sem mu antipatična,« vendar je čas naredil svoje in poleteli so prvi metuljčki.

Leta 2008 sta si obljubila večno zvestobo in vse od takrat sta drug drugemu največja opora. Seveda so prišli tudi težki trenutki, ki sta jih z delom za odnos prebrodila, in danes si z veseljem vzameta čas zase. Natalija pove, da je njen Dejan pravi kavalir, saj ji vedno odpre vrata ali pa ji nese vrečke. Prav drobne pozornosti so po njenem mnenju ključne za dober partnerski odnos.

Materinski dan ima posebno mesto v njenem srcu

Mesec marec ima v njenem srcu posebno mesto, saj v začetku meseca mlajši sin Oskar praznuje rojstni dan, prav na materinski dan pa je naredila test nosečnosti in zagledala dve črtici. »Pred 14 leti sem zagledala dve črtici in zavpila 'Dejan,' od sreče se mi je skoraj zameglilo, po drugi strani pa se je pojavil strah, če bo vse v redu,« iskreno prizna Natalija, ki je prehodila dolgo pot od želje do dveh črtic. Z možem sta morala skozi postopek umetne oploditve, ki se je v prvem poizkusu tragično končal. Dve črtici sta zanjo pomenili blagoslov in strah, vendar se je v drugo vse skupaj končalo z njeno največjo srečo v življenju. Danes je mama Oskarju in Maxu, ki poskrbita, da v njihovi hiši nikoli ni dolgčas.

Vedno iskrena Natalija Verboten je spregovorila o svoji težki poti do materinstva. FOTO: Marko Feist

V videospotu nastopila z obema sinovoma

V začetku marca je izdala novo pesem, ki govori o ljubezni in hvaležnosti, ki sta v življenju tesno prepleteni – ljubezen nas navdihuje, da smo hvaležni, in hvaležnost povečuje našo sposobnost ljubiti. Glasbo za pesem Sijem je napisal Raay, pod besedilo se je podpisala Marjetka Vovk. Prav posebno mesto v njenem novem videospotu pa sta dobila sinova, saj sta odigrala pomembno vlogo v enem izmed prizorov. Videospot si lahko ogledate spodaj:

Spregovorila je tudi o svojih težavah s samopodobo, o psihoterapiji, oboževalcih, slavi in družinskem življenju. V studio je prinesla tri zanimive predmete, ki so neposredno povezani z njenim življenjem.

