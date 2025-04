Najvišji regres bo znašal 2800 evrov

Najvišjih regresov so se lahko letos že marca veselili v naših največjih bankah, NLB in OTP, kjer so zaposleni prejeli 2804 evre bruto dodatka za dopust. Ker je bilo to enako takratni povprečni bruto plači v državi, je bil tudi neto prejemek enak, saj od njega ni bilo treba plačati davkov in prispevkov.

Enako radodarna je bila Zavarovalnica Sava, ki je regres zaposlenim izplačala že februarja. V tem mesecu so ga izplačali tudi pri Kapitalski družbi, in sicer 2518 evrov bruto. V zavarovalnici Generali so to nakazilo prejeli marca, prav tako v vrednosti 2800 evrov. Krka bo vsem zaposlenim v Sloveniji ta teden izplačala letošnji regres v višini 2464 evrov bruto oziroma neto, saj bosta zneska enaka.

Dobra energija

Po kolektivni pogodbi za elektrogospodarstvo regres znaša 70 odstotkov povprečne bruto plače v elektrogospodarstvu v treh mesecih pred njegovim izplačilom. V družbi Gen-I bodo tako vsi zaposleni do konca aprila prejeli 2749 evrov bruto regresa. V Holdingu Slovenske elektrarne naj bi ga prejeli do konca junija, njegova višina pa še ni določena. V Petrolu so sredi marca izplačali rekorden regres, to je 2400 evrov.

Visok regres je pomemben del naše kadrovske politike, ki spodbuja pripadnost, pozitivno klimo in dolgoročno sodelovanje.

Zaposleni v kranjskem Goodyearu bodo aprila prejeli 2464 evrov regresa, kar sovpada z zneskom zadnje uradno objavljene povprečne bruto plače v Sloveniji. V Pošti Slovenije in njenem invalidskem podjetju so v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji prvi del regresa za letni dopust izplačali že januarja v višini 350 evrov, preostalih 2000 evrov bodo zaposleni prejeli ta mesec. Aprila lahko na regres računajo tudi v Darsu, kjer bodo zaposleni na račun dobili 2340 evrov.

Trgovska družba Jysk je letos občutno zvišala regres, tako da bodo zaposleni junija prejeli 2300 evrov neto. Drugod so ostali na lanski ravni. Spar Slovenija bo maja zaposlenim izplačal 2000 evrov regresa. »Visok regres za nas pomeni več kot le denarno izplačilo zaposlenim, je tudi pomemben del naše kadrovske politike, ki spodbuja pripadnost, pozitivno klimo in dolgoročno sodelovanje,« pravijo v družbi. Enako vsoto bodo sredi junija prejeli v Lidlu, v Hoferju pa 1800 evrov. Mercator odločitve še ni sprejel.

Javni uslužbenci bodo letos regres prejeli maja, znašal bo 1342 evrov. Lani so regres izplačali 70.104 delodajalci, prejelo pa ga je 880.143 zaposlenih. Povprečen regres je znašal 1563 evrov bruto oziroma neto, kar je za dva odstotka več kakor leto prej. Na Fursu podatka, koliko delodajalcev je letos že plačalo regres, še nimajo.

Naraščanje kršitev

Inšpektorat za delo je tudi lani od julija v sodelovanju s finančno upravo izvajal usmerjeno akcijo nadzora glede izplačila regresa. Kot navajajo v poročilu o delu, so na podlagi izvedenih nadzorov lani ugotovili 7733 kršitev delovnopravne zakonodaje, pri čemer je delež ugotovljenih nepravilnosti na področju delovnih razmerij še vedno odpadel na plačilo za delo: ugotovljenih je bilo 3288 kršitev, 362 več kot leto prej.

Kršitve plačila za delo so bile povezane z neizplačilom oziroma prepoznim izplačilom plač, dodatkov, s kršitvami v zvezi z minimalno plačo, neizplačilom oziroma prepoznim izplačilom regresa za letni dopust bodisi v celoti bodisi v sorazmernem delu in podobno. Na inšpektoratu opažajo, da se je največ prejetih prijav in kršitev glede plačila za delo nanašalo na izplačilo regresa za letni dopust. Teh so inšpektorji ugotovili 1628, leto prej jih je bilo 1432, leta 2022 pa 1891.

»Ugotovljeni so bili tudi primeri zlorab, ki so se izkazali za težko dokazljive, in sicer je delodajalec delavcem izplačal regres za letni dopust, vendar je nato od njih zahteval, da znesek dvignejo z bančnega računa in ga v gotovini vrnejo delodajalcu. Inšpektorji so zaznali tudi primere, ko delodajalci delavcem izplačujejo različne zneske regresa za letni dopust, pri čemer praviloma v zakonitem roku vsem izplačajo regres vsaj v višini minimalne plače,« opozarjajo na inšpektoratu.