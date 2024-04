Martin Golob v ŠOKkastu: Nisem se skrival pred tem vprašanjem (VIDEO)

Preprost, skromen, nasmejan in hudomušen, predvsem pa globoko veren. Na boga se obrača v vseh življenjskih situacijah in njegovi volji zaupa popolnoma. Prihaja iz velike družine, šest bratov je v njej, Martin se je rodil prvi. Po njegovih stopinjah se je podal tudi najmlajši brat Matija in nanj je zelo ponosen. Njegovi spomini na otroštvo so izredno lepi in z družino je bil vedno zelo povezan. Tudi spomini na velikonočni čas mu narišejo nasmeh na obraz in do podrobnosti opiše običaje, ki so spremljali tiste dni. V cerkev je vedno rad zahajal, bolj kot dekleta pa ga je vedno veselilo delo na domači kmetiji.

Skuša slediti naravnemu občutku

Prepoznavnost ga ni prevzela in zaveda se, kaj je njegova primarna vloga, predvsem pa ohranja ponižnost in skromnost. »Nikoli se ne pretvarjam, sem to kar sem,« nam je zaupal z nasmehom na obrazu. Pri komuniciranju z javnostjo pa skuša slediti naravnemu občutku, ki ga zaenkrat zelo dobro vodi. »Če v sebi čutim nek nemir, se raje opravičim, kot pa da bi v nekaj silil.« Veseli ga delo z mladimi, najbolj pa se sprosti v družbi starejših, saj ga sprejmejo takšnega kot je.

Spregovoril je tudi o vseh vprašanjih, ki se porajajo človeku, ko se odloči za duhovniški poklic. Odreče se možnosti, da bo imel kdaj svojo družino in to so pomembna vprašanja. »Velikokrat sem se spraševal, nisem se skrival pred tem vprašanjem, ker je to tudi del človeka kot takega, ampak vam res povem, da bog res za vse poskrbi.«

Na velikonočne praznike v otroštvu ima lepe spomine. FOTO: Marko Feist

Iz dolgčasa so ga klicale, da soseda umira

V njegovi desetletni duhovniški poti pa se je nabralo kar nekaj anekdot, ki jih z veseljem deli. Nekoč so ga za nos potegnile tri upokojenke, ki so si zaželele njegove družbe: »Klicale so me na telefon, da soseda umira. Ker smo bili ravno sredi praznovanja krsta, sem vprašala, kako nujno je. Raje nisem tvegal in letel sem v Grosuplje v dom upokojencev. Pridem gor v sobo, vidim tri gospe, vprašam katera je tako slaba in mi povedo, da nobena, da jim je bilo samo dolgčas,« pripoveduje v smehu. Na stara leta si tudi sam želi v dom upokojencev, kjer bi se družil s stanovalci in daroval maše.

Spregovoril je tudi o prijateljstvu z Denisom Avdićem, s katerim sta skozi leta spletla lepe vezi pa tudi o komentarju Žana Papiča, da je Golob Luka Dončić slovenskega duhovništva. Vse to v novem ŠOKkastu.

