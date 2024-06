Maraaya v ŠOKkastu: Bila sem nesamozavesten revček, Raay pa pav (VIDEO)

Letošnje leto bo za Marjetko in Aleša Vovka (bolj znanega po vzdevku Raay) polno obletnic in prelomnic. Slavita namreč 20 let skupne poti, ki ju je združila v ljubezni in poslu. Glasba je njuno skupno poslanstvo, spoznala pa sta se med šolanjem. »Ko sva vstopala v razmerje, jaz sem bila en tak nesamozavesten revček, Raay pa je bil pa samozavesten pav,« nam je razkrila Marjetka. Dodala pa je, da se vedno dopolnjujeta in da ji je dal prav Raay krila, ona pa njega malo prizemljila. Ustvarila sta si družino, ki jo sestavljata sinova Vid in Oskar, ki sta po njunih besedah vedno na prvem mestu.

Beseda je tekla tudi o njunih projektih, ki prihajajo v letošnjem in prihodnjem letu. Marjetka in Raay sta pred kratkim v Plečnikovih Križankah z več kot 60 nastopajočimi proslavila tudi 20 let skupnega življenja in ustvarjanja. Na finalu turneje sta že predstavila nekaj tistega, kar šele prihaja – dva velika spektakla z gosti in talenti v hali Tivoli ter dvorani Tabor prihodnje leto.

Med presenečenjem ju je zasačila nevesta

Pravi vrtiljak čustev pa doživljata tudi med številnimi nastopi presenečenji, ki jih redno pripravljata njunim oboževalcem. Vedno se nekako na skrivaj prikradeta na prizorišče zabave, kar zna biti kar izziv, zaradi polepljenega avtomobila in seveda prepoznavnosti, ki je vsako leto večja. Pred kratkim pa se je Raay iz oči v oči srečal z nevesto, ki je iskala svojega dragega, da bi še zadnjič povabila poročni ples: »Prišla je po ženina, da bi še zvadila prvi ples in jaz sem v tistem trenutku pogledal, ampak se mi zdi, da je bila zbegana in da mogoče ni prepoznala mojega obraza,« nam je razkril Raay, ki je še dodal, da so njuni prihodi na nastope presenečenja res filmski, saj se res potrudita, da uspejo.

Razprodane Križanke so napovedale koncerta v hali Tivoli in dvorani Tabor, ki bosta prihodnje leto. FOTO: Marko Feist

Evrovizijo gledata s posebnimi občutki in empatijo

Spregovorila sta tudi o svojih prioritetah v življenju, talentih in iskanju prostih trenutkov, ki ji najraje preživita s svojima sinovoma v domačem zavetju. Skupaj z njima sta si ogledala tudi tekmovanje za pesem Evrovizije, ki ima v njunih srcih prav posebno mesto, saj sta Slovenijo leta 2015 s pesmijo Here for you zastopala na Dunaju. »Poznava ozadje, kako sva šla skozi to. Najbolj grozno mi je, ko nekomu ne uspe pa se mi prav v dušo zasmili. Vsak si želi najboljše uvrstitve,« Marjetka prizna, da nastope spremljata z veliko empatije.

Raay je spregovoril tudi o svojem hobiju, za katerega marsikdo ne ve, to je ribolov. Razkrila pa sta tudi v katerem televizijskem šovu bi z veseljem nastopila. Vse to in še več v novem ŠOKkastu.

