Umrl igralec iz serij Samo bedaki in konji ter Miami Vice

V 78. letu starosti je po dolgi in hudi bolezni umrl kubansko-ameriški igralec Mario Ernesto Sánchez. Najbolj je znan po vlogi kolumbijskega mafijca Alberta Vasqueza v dvodelni božični epizodi priljubljene britanske serije Samo bedaki in konji iz leta 1991, naslovljeni Miami Twice.

Sánchez je nastopal tudi v seriji Miami Vice in filmih The Specialist ter Invasion USA. Poleg tega je bil pomembna figura v ameriškem latino gledališču – ustanovil je skupino Teatro Avante in Mednarodni latinskoameriški gledališki festival v Miamiju. Leta 2014 je prejel nagrado Legacy Award za prispevek k razvoju latino kulture.

Ob prejemu nagrade je dejal: »Borim se za to, v kar verjamem – za gledališče, ki ljudem in skupnosti prinaša veliko dobrega.«

Snemali v Miamiju

Sir David Jason, ki je upodobil Del Boya, se je Sánchezove epizode spomnil z velikim veseljem. »Snemanje v Miamiju je bila ena najlepših izkušenj. Srečali smo Barryja Gibba iz skupine Bee Gees, pili čaj pri njem doma in se sončili. Takrat sem si mislil: ‘Ali je to sploh delo?’«

Jason je dodal, da je Gibb kot britanski izseljenec iz Anglije redno naročal dva izdelka, ki ju ni bilo mogoče dobiti v ZDA – Jaffa piškote in videokasete serije Samo bedaki in konji. »To je pač rock’n’roll življenje,« je še dodal v spomin na nekdanje snemalne dni.

Mario Ernesto Sánchez je za sabo pustil bogato gledališko in televizijsko zapuščino, ki bo še dolgo odmevala tako med ljubitelji britanskega humorja kot v skupnosti latino gledališča v ZDA.