Uvrstitev na veliko tekmovanje po 13 letih suše, zlate medalje in svetovni rekord

Janja Garnbret je bila z dvema zlatima in srebrno kolajno absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju . To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Ravno med prvenstvom so jo doletele novice o rušilnih poplavah v Sloveniji, ko je bila domača Koroška med najbolj prizadetimi regijami.

»Ni bilo najlažje spremljati, kaj se dogaja doma, tako da upam, da sem vsaj delček s tem, kar sem pokazala na svetovnem prvenstvu, razveselila Slovence, domačo Koroško. V mislih sem z njimi. Upam, da gre tudi v Sloveniji na boljše. Želim si, da bi pomagala, tako da upam, da čim prej pridem domov in pomagam.«

Janja Garnbret. FOTO: Grega Valančič

V atletiki nas je razveseljevala Tina Šutej, srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na SP, za konec sezone pa je bila še druga v končni razvrstitvi diamantne lige . »V minuli sezoni sem najbolj ponosna, da sem izboljšala svoje državne rekorde in na medaljo z dvoranskega EP. Upam, da bom ob koncu naslednje sezone rekord popravila na pet metrov, je dejala medijem.

Sloveniji je na svetovnem prvenstvu v Dohi osvojila srebrno kolajno, na EP v judu pa je prišla do zlate medalje. V kategoriji do 63 kg je oba uspeha dosegla Andreja Leški . »Sploh ne morem verjeti, kje sem, kaj sem dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, na svetu, kjer koli pač že, tako da sem res presrečna. Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil,» je dejala po osvojeni evropski kroni.

Smučarka skakalka Ema Klinec je preteklo sezono končala na skupno tretjem mestu v svetovnem pokalu, za piko na i pa je na prvi tekmi žensk na letalnici v Vikersundu z 226 metri dosegla svetovni rekord ter s tem osvojila še norveško turnejo. Omenimo tudi, da je Nika Prevc sredi decembra zmagala na tekmi smučarskih skakalk v švicarskem Engelbergu, kar je njena prva zmaga v svetovnem pokalu. No, dvakrat je v Engelbergu zmagal že njen brat Peter Prevc, enkrat je uspelo tudi Domnu .

Ema Kozin ujeta med treningom. FOTO: Uroš Hočevar

Slovenska boksarka Ema Kozin pa je nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchestru je po desetih rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24. poklicno zmago . Pred Emo je med slovenskimi boksarji naslov svetovnega prvaka osvojil le Dejan Zavec, ki je leta 2009 postal svetovni prvak po verziji IBF.

Kaj pa fantje?

Odmevala je predvsem zmaga Primoža Rogliča na dirki po Italiji in drugo mesto Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Pogačar je za nameček sezono končal s 17 zmagami in je ostal na vrhu svetovne kolesarske lestvice, bogati zbirki uspehov pa je dodal še medaljo na cestni dirki svetovnega prvenstva .

Ob tem je pred kratkim potrdil, da se bo naslednje leto prvič v karieri udeležil Gira ter da bo ob tem ciljal še na Tour in svetovno prvenstvo v Švici.

Primož Roglič. FOTO: Jože Suhadolnik

Kristjan Čeh je na 19. svetovnem prvenstvu v Budimpešti v finalu meta diska s 70,02 metra, daljavo je dosegel v zadnji seriji, osvojil srebrno medaljo. Naslov prvaka, ki ga je osvojil lani v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Stahl z 71,46 m in rekordom prvenstev . Čehovo srebro je sedma slovenska medalja na dosedanjih devetnajstih SP.

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na domačem svetovnem prvenstvu v Planici postal svetovni prvak na veliki napravi. To je bila četrta zlata kolajna za Slovenijo v zgodovini nordijskih SP . »Zdaj se mi kaj dosti ne plete po glavi. Bolje si vsega skupaj ne bi mogel predstavljati. Vsi skoki na veliki skakalnici so bili za v knjigo. Danes je moj dan in tako ga bom tudi živel,« je dejal v prvem odzivu po zmagoslavju.

Benjamin Savšek. FOTO: Instagram

Benjamin Savšek, slovenski kanuist na divjih vodah, pa je na svetovnem prvenstvu v Londonu postal svetovni prvak in to pri 36-tih letih. Zanj je bil to že drugi naslov svetovnega prvaka v njegovi športni karieri .

Nogometaši na Euro, Dončić v idealni peterki, odbojkarji do medalje, a še brez vozovnice za OI

Slovenska reprezentanca se je uvrstila na evropsko nogometno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji po odmevni zmagi proti Kazahstanu. 13 let po zadnjem nastopu na velikem tekmovanju je le ta sprožila novo nogometno mrzlico v Sloveniji .

Mladi Benjamin Šeško je bil prvi strelec čete selektorja Matjaža Keka, prav tako se lahko pohvali, da je bil drugi najboljši strelec kvalifikacijske skupine.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je morala v težko pričakovanem četrtfinalnem dvoboju na 19. svetovnem prvenstvu v Aziji priznati premoč favorizirani izbrani vrsti Kanade. Prvi strelec turnirja (povprečje 27 točk)je postal Luka Dončić ter se uvrstil v idealno peterko prvenstva .

Izbranci Aleksandra Sekulića so si z uvrstitvijo med 8 najboljših na svetu zagotovili olimpijske kvalifikacije.

Luka Dončić v dresu slovenske reprezentance. FOTO: Issei Kato Reuters

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po drami osvojila bron na evropskem prvenstvu, uvrstila pa se je tudi na zaključni turnir Lige narodov . V Tokiu, na turnirju olimpijskih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, žal zaenkrat še ni izpolnila cilja.

Slovenski skakalci so v domači Planici v postavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek pokorili konkurenco in postali svetovni prvaki .

Skakalna ekipa v postavi Nika Križnar, Zajc, Klinec in Lanišek pa je na tekmi mešanih ekip osvojila bronasto kolajno na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju.

Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Žiga Jelar so bili zmagovalci ekipne tekme. FOTO: Matej Družnik

Slovenske teniške igralke so na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) v Sevilli v polfinalu izgubile proti Italiji. Gre za največji dosežek slovenskega tenisa v ekipnih tekmovanjih .

Ne gre pozabiti na Čeferina in Planico

Da so tudi športni funkcionarji lahko izjemni glasniki države pa še naprej dokazuje Aleksander Čeferin. Ta je aprila prejel nov štiriletni mandat na vrhu Evropske nogometne zveze Uefe .

Prvi mož UEFA ostaja Slovenec Aleksander Čeferin. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Slovenija se je znova preizkusila v vlogi organizatorke mednarodnih športnih tekmovanj na vrhunski ravni. Tako je od konec februarja in v začetku marca v Planici potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju .

Največji športni dogodek v državi je Slovenijo postavil v središče svetovnega zimskega športnega dogajanja. V Planici se je zbralo 2000 športnikov in spremljevalcev iz 64 držav, ki so se potegovali za 24 kompletov kolajn. Veljaki Mednarodne smučarske zveze so pohvalili brezhibno izvedbo dogodka, nekaj grenkega priokusa je pustil zgolj slabši obisk od pričakovanj.