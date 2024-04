Žrtev je prejela SMS-sporočilo, ki ga je vzela resno. Sledilo je ...

Policisti policijske uprave Nova Gorica so v četrtek, 25. aprila, na Goriškem obravnavali sum kaznivega dejanja goljufije na škodo fizične osebe.

Po prvih zbranih podatkih je goljufija potekala tako, da je oškodovanka prejšnjega dne z neke telefonske številke prejela SMS-sporočilo z navedbo, naj v aplikaciji ene od slovenskih bančnih ustanov (spletna banka) aktivira in vnese oz. potrdi svoje osebne podatke.

Z vnosom podatkov je neznani storilec neupravičeno pridobil njene osebne in druge podatke in možnost razpolaganja z njenim transakcijskim računom. Nato je izvedel več transakcij in jo oškodoval za 600 evrov.

Povečano število zlorab

To pa ni osamljen primer, saj smo zadnje čase večkrat poročali o takšnih in drugačnih goljufijah. Nepridipravi so vedno korak pred policijo, izmišljujejo si vedno nove načine, s katerimi bodo iz vas izvabili denar.

Policija v zadnjem obdobju zaznava povečano število zlorab plačilnih kartic komitentov slovenskih bank. Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu bank in lažno navajajo, da morate potrditi svojo identiteto, sicer bo račun začasno izključen.

Policija opozarja: bodite pozorni, saj prejeta sporočila izgledajo, kot da so bila poslana s strani bank;

ta sporočila vedno vsebujejo povezavo, na katero je treba klikniti in vnesti podatke;

banke nikoli ne pošiljajo tovrstnih sporočil s povezavami;

ne klikajte na povezavo in ne vnašajte nobenih podatkov;

sporočilo ignorirajte, pošiljatelja oziroma telefonsko številko pa blokirajte;

ob morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko in oškodovanje prijavite policiji!

Zraven prilagajo povezavo do spletne strani, kamor je treba vnesti podatke plačilnih kartic, davčno številko, telefonsko številko ... Seveda pa ne gre za uradno spletno stran, temveč tako pošljete podatke naravnost ljudem, ki vas želijo okrasti.

Podatke nato goljufi uporabijo za spletne nakupe, nakupe na prodajnih mestih in celo dvige na bankomatih ter na tak način v celoti izpraznijo bančne račune.

Pomagajte ljudem, ki so v nevarnosti, da bodo ogoljufani. Pogovarjajte se z njimi in jim pojasnite, kako naj ravnajo.