Zaradi zgodovinskega uspeha Slovenk je teniški svet v šoku

Slovenska ženska teniška reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v Sevilli dosegla največji uspeh slovenskega ekipnega tenisa. V soboto ob 10. uri se bo za mesto v finalu pomerila z Italijo.

Po uvodni zmagi Kaje Juvan proti Kazahstanki Ani Danilini je v drugi partiji Tamara Zidanšek dobila prvi niz proti Juliji Putincevi s 6:2 in Sloveniji ne glede na končni razplet obračuna s Kazahstanom matematično že zagotovila prvo mesto v skupini.

Zidanšek je po drugem nizu, ki ga je izgubila z 2:6, preventivno zaradi težav z ramo predala dvoboj.

FOTO: Marcelo Del Pozo Reuters

V tretji tekmi dneva, igri parov, ki ni odločala o ničemer, je Slovenija izgubila 1:2 v nizih in dvoboj s Kazahstanom zaključila z izidom 1:2.

Veronika Erjavec in Ela Nala Milić sta dobili uvodni niz s 6:2, drugega izgubili 4:6, v hitropoteznem tretjem pa sta bili Ana Danilina in Žibek Kulambajeva boljši z 10:7.

Izbranke kapetana Andreja Kraševca so s prebojem v polfinale ekipnega svetovnega prvenstva, ki nosi ime legendarne ameriške tenisačice Billie Jean King, presegle dosežek izpred dvajsetih let, ko je Slovenija v Portorožu v četrtfinalu tedanjega pokala Fed izgubila proti Rusiji.

»Teniški svet je v šoku«

Z uvrstitvijo v polfinale zaključnega turnirja najboljših dvanajstih ekip na svetu je presegla dosežek ekipe iz leta 2003, ko je bila kapetanka Mima Jaušovec. »Teniški svet je v šoku,« pravi legendarna Mariborčanka.

»To je izjemen uspeh, ki si ga še pred dobrim letom nismo mogli predstavljati niti v sanjah. Vem, da v teniškem svetu to že močno odmeva, kaj šele v Sloveniji, kjer verjamem, da so vsi zelo ponosni na te punce oziroma ekipo. Tukaj v Sevilli so vsi v šoku, kako je lahko majhni Sloveniji uspel tak podvig,«je uvodoma dejala Mima Jaušovec.

»Čeprav je izpadlo zelo suvereno, vem, da ni bilo lahko. Še jaz sem imela zjutraj metuljčke v trebuhu, kaj šele igralke. A tako Kaja kot Tamara sta dokazali, da se znata spopasti s pritiskom in da sta pravi profesionalki. Čeprav nista povsem v svetovnem vrhu, v slovenskem dresu igrata kot prerojeni. Kapo dol za njune predstave tu v Sevilli,« je nadaljevala pogovor s slovenskimi novinarji v andaluzijski prestolnici.