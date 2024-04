Simoniti mora na sodišče zaradi Zlatka, Janša pa v zrak

Vodja največje opozicijske stranke SDS Janez Janša se na omrežju X pritožuje zaradi vabila na zaslišanje, poslanega njegovemu nekdanjemu ministru Vasku Simonitiju. Simoniti mora na »zaslišanje v vlogi osumljenca kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, zaradi izvedbe policijskega pooblastila, oziroma da bo dal potrebna obvestila o odločbi, s katero bi bil Zlatan Ćordić izbrisna iz razvida samozaposlenih v kulturi in bi mu z izbrisom prenehala pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna«.

Janšo sojenje, na katerega je vabljen tudi Simoniti, očitno zelo jezi, zato se je ostro odzval. To je njegov komentar dogajanja: »Svobodnjaki so si povsem podredili Policijo in jo spreminjajo v gestapo. Žal tudi s pomočjo Nove Slovenije, ki si je uzurpirala vodenje nadzornih komisij v državnem zboru. Uporablja jih za zaščito svojih rabot po javnih podjetjih, medtem pa golobisti stopnjujejo represijo.«