24 dreves za 24 prvakov

V Planici se je s spektakularnim odprtjem začelo svetovno prvenstvo. Uvod je jemal dih vsem, danes se začnejo boji za prve kolajne in odličja. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023 bo okronanih 24 svetovnih prvakov. Skupno bo podeljenih 12 kompletov medalj v smučarskem teku, sedem v smučarskih skokih in pet v nordijski kombinaciji. Podelitev medalj najboljšim trem bo na glavnem odru v Medal Plazi v Kranjski Gori, vsaka podelitev bo ob simbolni uri 20.23. Prvih pet kompletov medalj bodo podelili že jutri, 24. februarja. Tudi pri nagrajevanju in pozornosti do športnikov in športnic je šlo tokratno svetovno prvenstvo korak naprej, predvsem pa v duhu trajnostne naravnosti.

Lično obilkovani blokec v duhu Planice 2023 FOTO: Matevž Peršin

Namesto cvetja smreka

Ko se osvoji kolajna, taka je bila praksa na dosedanjih svetovnih prvenstvih, je prva ceremonija že v ciljni areni. Takrat se delijo šopki in se najboljše prvič na piedestal postavi. V Planici so se zadev lotili malce drugače. Najboljši trije na podelitvi bodo namesto tradicionalnega šopka prejeli sadiko smreke. Prejeti izdelek je trajnosten in primeren za reciklažo, saj je lonček, v katerem raste rastlina, biološko razgradljiv. Sadike bodo šle v svet, nekaj jih bo ostalo tudi v Sloveniji: organizatorji so se zavezali, da bodo v čast zmagovalk in zmagovalcem posadili 24 dreves v olimpijskem parku v Mojstrani.

Tole izbrano se bo streglo na dogodkih v Planici. FOTO: Radgonske gorice

Omejena serija

Organizatorji so se odločili tudi za posebno omejeno serijo posrebrenih plaket, ki jo dobili le redki. Gre za posebno posrebreno plaketo, ki jo je oblikoval Boštjan Štine, ki je sicer cenjeno in spoštovano ime v svetu protokolarnih daril. Oblikoval je priznanja jabolko navdiha, z motivi iz slovenske kulturne dediščine pa poleg vlade sodeluje tudi z muzeji – je tudi avtor poustvaritve motivov z vaške situle. Organizatorji prvenstva so se obrnili nanj, sam pa je v zelo kratkem času pripravil optimalno rešitev, ki ponazarja dolino Pod Poncami, v središču pa logotip Triglava. Plaketa, v višino meri sedem centimetrov, v dolžino pa 12, je posrebrena, da bi jo čim bolj približali zimi in snegu. Omenjena plaketa je bila izdelana v seriji 170 primerkov, prejeli jo bodo vsi, ki bodo na tokratnem svetovnem prvenstvu osvojili kolajno, šla pa bo tudi v roke vseh, ki so kakor koli pripomogli k organizaciji tega tekmovanja, tudi sponzorjem in funkcionarjem.