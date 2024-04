5 načinov, kako prehrana uničuje spolno življenje moških

Veliko stvari lahko zmanjša vašo erekcijo: slabo srcE, kajenje in nekatera zdravila so pogosto vzrok za težave pod pasom. Pozabljamo pa na prehrano, ki je tudi velik akter v tej zgodbi.

Kar jeste, koliko jeste in kako pogosto jeste – vse to je ključno za vaše spolno življenje.

Tukaj je pet načinov, kako lahko vaša prehrana uniči vašo spolnost.

Preveč »smeti«

Zdravo srce je enako zdravemu seksu, pravi urolog dr. Jamin Brahmbhatt.

Kot vsak drug trening tudi trening v spalnici zahteva moč in vzdržljivost. Z drugimi besedami, vsaka prehranjevalna navada, ki škoduje vaši uspešnosti v telovadnici, je slaba tudi za vaše spolno življenje. Ko je vaše srce v težavah – na primer, vaše arterije so zamašene – lahko prekine dotok krvi v vaš penis in utira pot erektilni disfunkciji (ED). Prehrana z veliko nezdravimi maščobami in dodanimi sladkorji lahko težavo še poslabša.

Splošno znano je tudi, da imajo moški s prekomerno težo nižje ravni testosterona, hormona spolnega nagona, pojasnjuje dr. Brahmbhatt.

Kava brez kofeina

Vaša dnevna doza kave ima v postelji večjo vlogo, kot si mislite. To je zato, ker lahko uživanje kofeina vpliva na vašo cirkulacijo.

Velik del spolnega zdravja je povečanje pretoka krvi, saj boljši pretok krvi pomeni boljše erekcije, pravi Joshua Gonzalez, urolog, specializiran za spolno medicino.

Preveč alkohola

Alkohol lahko omrtviči občutke spolne stimulacije in spremeni pretok krvi v penis in iz njega. Prekomerno pitje lahko zniža raven testosterona, hkrati pa zviša raven estrogena, kar lahko zmanjša vaš libido, poslabša razpoloženje in oteži doseganje orgazma, tudi če lahko dobite erekcijo, pojasnjuje dr. Brahmbhatt.

Sovražnik sladkor

Prehrana z veliko sladkorja bo vplivala na vaše zdravje srca in ožilja, kar posledično vpliva na zdravje vašega penisa.

Držite se naravnih sladkorjev, kot so tisti v sadju. Kar zadeva dodane sladkorje – kot so tisti v gaziranih pijačah in pekovskih izdelkih – ne zaužijte več kot 36 gramov na dan.

Velike porcije

Preveč hrane na krožniku ne vodi samo do povečanja telesne teže, ampak pomeni tudi velik padec energije.

Če se prenajedate, zlasti ogljikovih hidratov in sladkorja, boste verjetno občutili upad energije in se boste počutili preveč utrujeni, da bi počeli karkoli drugega kot ležali na kavču ali spali, pravi dr. Brahmbhatt.

Namesto treh velikih obrokov si raje prizadevajte za štiri ali pet manjših obrokov na dan, polnih beljakovin in počasneje prebavljivih ogljikovih hidratov, polnih vlaknin, kot so oves, kvinoja in zelenjava.