Kozinova presrečna: »Še nobene zmage se nisem tako razveselila kot tokratne«

Ema Kozin se je v soboto zvečer z zlatimi črkami vpisala v zgodovino slovenskega boksa. Na spektaklu v Manchestru je po deljeni sodniški odločitvi z 2:1 ugnala izkušeno Škotinjo Hannah Rankin ter osvojila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg) po različicah WBC in WBO, torej šampionska pasova dveh od štirih največjih združenj v (tem) borilnem športu. Takšen podvig ni uspel še nobenemu našemu boksarju.

Čeprav je bila odločitev tesna, pa je bila zmaga 24-letne »princeske« iz Šmartnega ob Savi vendarle povsem zaslužena. Navsezadnje je devet let starejši tekmici iz Lussa zadala več čistejših in predvsem močnejših udarcev. Emin uspeh ima toliko večjo težo, če upoštevamo, da ji je ob italijanskem točkovalcu Marcu Moscadelliju (98:92) zmago nad Škotinjo v Manchestru dosodil tudi Britanec Kieran McCann (96:94). V korist Rankinove je točkoval le Nemec Frank Michael Maass (94:96).

Hvaležna svoji ekipi

Najuspešnejša slovenska profesionalna boksarka, ki je slavila že 24 zmago (v poklicni statistiki ima še po en neodločen izid in poraz), po največjem podvigu doslej kajpak ni skrivala sreče. Kakor je sama večkrat ponovila, ni dvomila o svojem uspehu.

»Od vsega začetka sem imela vse pod nadzorom, Hannah pa me med dvobojem ni niti enkrat resneje ogrozila. Bila sem boljša, še tiste runde, ki sem jih po mnenju sodnikov izgubila, so se po mojem razpletle zelo tesno,« je presodila Kozinova, pri čemer se ni pozabila zahvaliti vsem, ki ji stojijo ob strani in so ji pomagali do zgodovinskega uspeha. Ob tem je izpostavila predvsem menedžerja Rudolfa Pavlina, ki kot trener nad njo bedi od vsega začetka, ter njegovi levi roki – Redža Ljutića in Gregorja Debeljaka, ki sta bila svoj čas vrhunska kikboksarja in boksarja.

»Za to zmago smo resnično trdo garali, nadvse sem hvaležna svoji ekipi, ki mi je pomagala do tega uspeha. Čudovito je zdaj okrog sebe gledati nasmejane obraze, še nobene zmage se nisem tako razveselila kot tokratne,« se je smejalo diplomirani matematičarki, ki se je – mimogrede – letos vpisala v prvi letnik magistrskega študija kvantitativnih financ in aktuarstva na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Rankinova, ki je prvič boksala z levičarko, ji je po dvoboju športno čestitala, vendar ni mogla skriti velikega razočaranja.

»Je, kot je. V priprave sem vložila ogromno truda, ki pa se mi na žalost ni poplačal. Hvala za dvoboj, Ema, upam na revanšo,« si je zaželela 33-letna Škotinja, medtem ko Kozinova, ki jo je po tokratni zmagi v ringu že izzvala Belgijka Femke Hermans (17 zmag, 7 s k. o., 4 porazi), svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različicah IBF in IBO, še ne razmišlja o naslednjem obračunu.