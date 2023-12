Solze sreče in tisoč čestitk, zdaj priprave na euro 2024

Nogometna reprezentanca Slovenije je opozorila nase z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v Nemčiji, na katerem bo igrala z Dansko, Srbijo in Anglijo. To prinaša ogromno izzivov vodstvu Nogometne zveze Slovenije (NZS) v letu 2024, kar je pravšnji trenutek za pogovor s prvim možem NZS Radenkom Mijatovićem. Direktor investicijske družbe MSIN in član uprave skupine Cetis bo v naslednjem letu krmaril med poslom in nogometom.

Na kaj ste najbolj ponosni v nogometnem letu 2023?

»Za nami je uspešno nogometno leto. Slovenija na euru 2024 – to je bil naš ključni cilj, skupaj smo lahko ponosni, da nam je uspelo, saj gre za dobro slovenskega nogometa. Podvig so zrežirali reprezentanti in strokovni štab izbrane vrste, še enkrat jim iskreno čestitam. Tudi reprezentanca U-21 igra dobro, v t. i. elite round kvalifikacij pa sta se uvrstili tudi selekciji U-17 in U-19.«

Selektor Matjaž Kek (desno) uživa močno podporo Radenka Mijatovića. FOTO: Jože Suhadolnik

Ko se človek pogovarja z vami ali s selektorjem Matjažem Kekom, dobi vtis, da pri tem ni šlo za tipični nogometni projekt. Zdi se, kot da bi šlo za projektno voden izziv v pravem podjetju. Sem dobil napačen vtis?

»Sploh ne. Velik uspeh je vedno pogojen s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij. Če načrtujemo vrhunski rezultat, moramo delovati usklajeno. Gre za doprinos igralcev na igrišču, strokovnega vodstva ekipe in zaposlenih na NZS, ki so reprezentanci zagotovili, kar je bilo treba.«

30 milijonov evrov prihodkov bi lahko presegla Nogometna zveza Slovenije v letu 2024, če bo reprezentanca uspešna tudi na euru 2024.

V tej sezoni zaznavamo več preloženih tekem zaradi vremena, stadion Olimpije ima travnato površino, ki je bila posmeh po tekmi Olimpije in Lilla.

»NZS skupaj z lokalnimi skupnostmi veliko vlaga v nogometno infrastrukturo, toda moramo narediti še več. O Stožicah smo opravili več pogovorov in verjamem, da bo zelenica veliko boljša že februarja in marca. NZS bo vložila v naslednjih štirih do šestih letih 9 milijonov evrov v posodobitev obstoječih igralnih površin in gradnjo novih nogometnih igrišč, da jih dvignemo za eno stopnjo tudi pri kategorizaciji. Izboljšati moramo pogoje za razvoj nogometne igre. Toda to morajo razumeti tudi lokalne skupnosti in klubi, še bolj skrbno morajo ravnati z igrišči.«

O kakšnih investicijah govoriva, če vzameva za primer eno igrišče?

»Posodobitev oziroma menjava travnate površine enega igrišča zahteva med 200 in 300 tisoč evri. Pri večjih posegih lahko nastane tudi za pol milijona evrov stroškov.«

Tudi na letošnji novoletni prireditvi NZS se bosta srečala predsednik Uefe Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović. FOTO: Leon Vidic

NZS je v Stožicah najemnik, lastnik je MOL oziroma Zavod šport Ljubljana?

»Tako je. Lastniki zemljišč in igrišč so zavodi oziroma mestne občine. NZS in klubi plačujejo uporabnino oziroma najemnino.«

Manj tovrstnih izzivov boste sprejeli na mednarodni ravni. Koliko bo iztržila NZS z uvrstitvijo A reprezentance na evropsko prvenstvo – poleg neposredne denarne nagrade 9,25 milijona evrov?

»To bo odvisno od naših rezultatov in uspešnosti trženja eura 2024. Turnir resda prinaša s seboj tudi visoke stroške namestitev, igranja in priprav.«

Koliko bodo prejeli igralci in strokovni štab?

»To je definirano s pravilnikom o reprezentancah. Po odbitju stroškov priprav gre za nagrade igralcem približno polovica. To je prav, fantje so priigrali Sloveniji to nagrado. Z veseljem bi ravnal enako po slehernih kvalifikacijah za evropsko ali svetovno prvenstvo.«

60.336 registriranih nogometašev igra nogomet v Sloveniji, pod dežnikom NZS deluje tudi 1690 trenerjev in 747 sodnikov.

Kako velik projekt je organizacija priprav na euro 2024? Marsikdo si ne predstavlja zalogaja in vidi le tri tekme Slovenije v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu.

»Ogromno aktivnosti poteka že zdaj – od izbire vadbenega središča in namestitve v Nemčiji, priprav reprezentance in podpornih dejavnosti. Takoj po žrebu v Hamburgu smo zavihali rokave, dela nam ne bo zmanjkalo do poletja. Treba je izbrati prave partnerje za prijateljske tekme.«

Drži, da bo slovenska reprezentanca nastanjena v Wuppertalu?

»Čakamo še nekatere potrditve, toda načeloma drži. Večji del priprav bo selektor Matjaž Kek opravil v naši bazi na Brdu pri Kranju, nekaj dni pred prvo tekmo se bo izbrana vrsta preselila v Nemčijo.«

Koliko čestitk ste prejeli po zmagi s Kazahstanom? Na vašem obrazu smo opazili tudi solze?

»Prek sporočil SMS in drugih kanalov sem zanesljivo prejel več kot tisoč čestitk. Nogomet je strast in so čustva. Ko vidiš fante, kako se borijo za grb in državni dres, ko so jih nekateri že razglasili za luzerje, a so dokazali, da se splača verjeti vanje, da si to zaslužijo, so bile solze normalna posledica.«