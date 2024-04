Hiše porušene, strehe odnesel orkanski veter, a ni še konec (VIDEO)

Na desetine tornadov je zajelo osrednje ZDA in povzročilo precejšnjo škodo ter poškodovalo najmanj tri ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ameriška meteorološka služba (NWS) je v petek zabeležila več kot 70 tornadov po vsej državi, večino okoli mesta Omaha, Nebraska in blizu Iowe. Posledica je na desetine zgradb in domov unilčenih, zlomljeni daljnovodi in iztirjeni vlaki. V Elkhornu, predmestju Omahe, so prizori, ki ospupnejo in prikazujejo zravnane hiše do tal, veter je odnašal strehe in gola drevesa.

Tornadi so v ZDA razmeroma pogosti, zlasti v osrednjem in južnem delu države.

»Reševalci še naprej preverjajo prizadete domove in nudijo pomoč poškodovanim,« je ob tem sporočila policija Omahe.

Vremenarji, ki so v petek izdali številna opozorila pred tornadom za več zveznih držav v osrednjih Združenih državah Amerike, napovedujejo, da se bo vremenski pojav nadaljeval še danes in jutri.