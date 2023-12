Niki uspelo to, kar je bratoma Petru in Domnu

S kakšnim nasprotjem sta postregli sobotni tekmi na veliki skakalnici v Engelbergu! Medtem ko je moško preizkušnjo presenetljivo dobil nemški veteran Pius Paschke, ki se je pri dobrih 33 letih v zgodovino vpisal kot najstarejši zmagovalec prve tekme za svetovni pokal, se je nekaj ur prej med dekleti prvič na najvišjo stopnico odra za najboljše zavihtela Nika Prevc, ena od najmlajših skakalk, ki ji je uspel takšen podvig.

»Z besedami zdaj težko opišem svoje občutke, sem pa neverjetno srečna. Zelo sem vesela in zadovoljna, da sem končno tudi na tekmi prikazala dva dobra skoka. To je bil odličen dan!« je po krstnem podvigu med svetovno elito povedala 18-letna športnica iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki si je pot k zmagi tlakovala s sijajnim prvim skokom, dolgim kar 136,5 metra.

V finalu je bila sedem metrov krajša, vendar je za 2,6 točke odbila napad reprezentančne kolegice Eme Klinec (126 m in 134 m), ki je z drugim mestom dopolnila slovensko zmagoslavje. Ob pristanku v finalu je Prevčeva menila, da je premagala zeleno črto, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva, po ogledu posnetka pa o tem ni bila več prepričana.

Nika Prevc je predvčerajšnjim v Engelbergu prvič okusila slast zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Leon Vidic

Osvojili tri angelčke

»Čeprav sem vedela, da imam lepo prednost (11,4 točke), sem bila pred svojim drugim skokom na vrhu zaletišča precej živčna,« je priznala izjemno nadarjena skakalka kranjskega Triglava, tretja iz družine Prevc, ki se je zavihtela na najvišjo stopnico zmagovalnega odra v Engelbergu (Gora angelov). Pred njo je na veliki skakalnici Titlis dvakrat z vso konkurenco opravil Peter Prevc (obakrat v šampionski zimi 2015/16), enkrat pa Domen Prevc (2016). Ob omembi tega podatka so se Niki – kot so v sporočilu za javnost zapisali švicarski prireditelji – orosile oči.

Dobro razpoložena je bila tudi Klinčeva, ki je petkovemu tretjemu mestu dodala še drugo. V skupni razvrstitvi je kot četrta (tik pred Prevčevo) še naprej najboljša Slovenka, v vodstvu pa je ostala Francozinja Josephine Pagnier. »Skakalnica v Engelbergu mi je zelo všeč. Ogledala sem si nekaj skokov drugih in se odlično pripravila na to napravo, kar mi je pomagalo,« je zaupala 25-letna članica SSK Norica Žiri in pristavila: »Osvojili smo tri angelčke (priznanja za uvrstitve med najboljšo trojico), tako da bolj vesele ne bi mogle iti na naslednjo postajo v Garmisch-Partenkirchnu (30. t. m.) ...«

Da je bila sobota še lepša, je s šestim mestom poskrbela Nika Križnar, točke sta si vnovič priskakali tudi Katra Komar (20.) in Ajda Košnjek (21.). za malo pa je brez njih v drugo ostala Taja Bodlaj (32.).

Nova zmaga Stefana Krafta

Med moškimi je bil včeraj znova najbolj nasmejan avstrijski as Stefan Kraft, ki je s skokoma, dolgima 135 in 142 metrov, slavil še peto zmago v sezoni in skupno 35. v svetovnem pokalu. Od Slovencev je s sedmim mestom najvišje posegel Lovro Kos (138 m in 135,5 m), ki so ga – zanimivo – dan prej diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.

Med deseterico se je znova prebil Anže Lanišek (5. in 9.), ki je pred tem še drugič zapored dobil kvalifikacije. Obakrat sta točke osvojila tudi brata Prevc – Peter (16. in 15.) in Domen (15. in 24.), Timi Zajc (9. in 31.), ki je bil v kvalifikacijah še drugi za Laniškom, pa je bil včeraj za pičle 0,3 točke prekratek za finale.