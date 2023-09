Mojster ostaja mojster, četudi je star 36 let: Benjamin je zlati kralj kanuja

LJUBLJANA • Mojster ostaja mojster, četudi je star 36 let. Kanuist Benjamin Savšek je namreč v Londonu na progi v dolini Lee še drugič na svoji športni poti postal svetovni prvak v slalomu na divjih vodah. Olimpijski prvak iz Tokia je bil najboljši že v polfinalu, v finalu pa spet zanesljivo ugnal vse tekmece.

Savšek je še enkrat več dokazal, da je specialist za največje tekme. Po letu 2017 in francoskem Pauju je drugič pokoril konkurenco na svetovnem prvenstvu, skupno ima s svetovnih prvenstev pet posamičnih kolajn, še dve srebrni in bronasto. Denimo na SP v Londonu je bil leta 2015 že drugi. Je pa to bila že njegova sedma zmaga na največjih tekmovanjih, poleg olimpijskega ima še štiri naslove evropskega prvaka.

Tacenčan je že v polfinalu napovedal, da ga bo težko premagati. Čeprav je dobil dve sekundi pribitka, je bil na progi na vseh delih najhitrejši. V finalu je bil sicer malce počasnejši, vendar si ni privoščil napake, čeprav so sodniki kar nekaj časa preverjali, ali se je dotaknil enih od vratc. A so ugotovili, da je bila vožnja čista, tako da se je lahko veselil zmage, ta je bila edina stvar, ki ga po takšni karieri lahko povsem zadovolji.

»Brez besed sem. Navdušen sem, odleglo mi je, pritisk zadnjega nastopajočega na progi je bil velikanski. A sem ga premagal. Težko primerjam to zlato odličje s tistim iz Pauja, vsaka je pač zase krasna. Proga je bila tokrat zahtevna, vesel sem, da sem prenesel ta pritisk in uspel odpeljati vožnjo, kakršno znam. Ta kolajna mi ogromno pomeni. Zavedal sem se, da moram v finalu ponoviti podobno vožnjo kot v polfinalu, a brez dotika. Veliko energije sem vložil, da sem se osredotočil na progo, vratca in startal na polno. Dolgoletna praksa nastopov je, da že vem, da se je treba v finalu osredotočiti na svoje občutke, na svoj nastop,« je dejal slovenski šampion.

Čustveni cilj

»Ker sem startal kot zadnji, nisem želel preveč razmišljati, kaj se je dogajalo pred menoj. Razmišljam sem le o tem, da skušam odpeljati vožnjo, za katero sem se dolgo časa pripravljal. Ko sem prišel v cilj, so bili občutki neverjetni, vedel sem, da sem postavil najhitrejši čas in so iz mene malce udarila tudi čustva. V kvalifikacijah je bila sicer proga lažja, a lahkih prog v bistvu ni. Če je proga lažja, so tudi časi bolj izenačeni in je zahtevno postaviti dober čas. Če je proga zahtevna, pa pridejo do izraza tekmovalci, ki imajo boljšo tehniko. Tokrat je bila finalna proga zahtevna, meni je odgovarjala,« je dodal Beni Savšek.

Ta je sicer srebrnega, Francoza Nicolasa Gestina, ugnal za sekundo in 18 stotink, tretje mesto je osvojil Italijan Paolo Ceccon. Drugi slovenski finalist Luka Božič je po veliki napaki zasedel deseto mesto, zbral je 52 kazenskih sekund. Brez njih bi bil srebrn, zaostal bi le za Savškom. V polfinalu je nastopil še Žiga Lin Hočevar, a je z 52 kazenskimi sekundami zasedel 28. mesto. V ženskem polfinalu sta veslali Lea Novak in Alja Kozorog. Slednja je bila s štirimi kazenskimi sekundami 20., Novakova pa s šestimi 22.