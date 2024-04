Niko Zorjan skoraj zadela kap: Ni ga opazila, potem pa ... (VIDEO)

Simpatična pevka Nika Zorjan nam je v začetku meseca aprila za našo revijo Suzy v intervjuju Dovolj imam toksičnih odnosov zaupala, kako se je otresla utesnjenega in nevarnega prepričanja, da moraš ugajati drugim in pri tem pozabiti nase. Zaživela je na novo. Najbolje, kar zna in si zasluži, saj velja za žensko z neprecenljivo srčno energijo.

Nika je že večkrat povedala, da si je z družino izjemno blizu. Prekmurska pevka si je namreč dala narediti telesno poslikavo, ki je posvečena njenim najožjim družinskim članom, ustvarila pa jo je njena mlajša sestra Eva.

Tokrat je s sledilci na družbenih omrežjih delila spodnji video z zapisom: »Ko se na nastopu noro prestrašim. Jaz totalno uživam v komadu in sploh nisem opazila, da je na odru.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Pristno«, »Ta je pa dobra. Nisi edina, tudi jaz bi se ustrašila«, »Super si bila. Hvala«, »Dobro, da nisi česa drugega videla«, »Lepa si, Nika Zorjan«.

