Osvojila tri medalje in bila v mislih s Slovenijo in domačo Koroško

Janja Garnbret je z dvema zlatima (balvani, kombinacija) in srebrno (težavnost) kolajno postala absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju v švicarskem Bernu. Za konec tekmovanja je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na svetovnih prvenstvih za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček pa je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Garnbretova je v PostFinance Areni v Bernu osvojila vse tisto, po kar je prišla v sončno in toplo Švico. Najbolj pomembna nagrada za vse dosežke in odlične nastope je osvojena olimpijska kvota. »Po eni strani mi je odleglo, po drugi sem res vesela, ker ni bilo lahko težavnostno smer plezati pod takšnim pritiskom. Sem le izjemno vesela, da bom šla v Pariz naslednje leto. Res sem se želela kvalificirati za olimpijske igre že na tem svetovnem prvenstvu, pač ravno zato, da si potem pomirjen, tako da sem samo vesela, da se je izšlo tako, kot se je. Tokrat sem bila v bistvu prava ves dan, že zjutraj sem se zbudila prava. Pravijo mi, da sem čudna takrat, ko sem prava, tako da je bil tokrat en super dan,« je povedala Janja Garnbret.

Najboljši slovenski športni plezalki je tako kot pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju kot zmagovalki samostojne olimpijske discipline kot prvi pripadla tudi vstopnica za olimpijski nastop. Njej v čast so v skoraj polni dvorani zaigrali slovensko državno himno, ob tem pa so ji simbolno izročili veliko letalsko vozovnico za Pariz, na katero se je tudi podpisala. Drugi dve vstopnici za olimpijske igre 2024 sta dobili srebrna Avstrijka Jessica Pilz in bronasta Japonka Ai Mori.

Izbruh čustev

Janja Garnbret po koncu finaljnega dela v kombinaciji ni delovala utrujeno: »Zagotovo nisem, zdaj bi lahko šla še enkrat čez vse, ker sem tako vesela, gor me drži še adrenalin. V dneh po nastopu bo vse prišlo za menoj, ko bo adrenalin popustil, ko bom dojela, kaj se je dejansko zgodilo na tem svetovnem prvenstvu. A za zdaj bom le rekla, da sem vesela, da je konec,« je dejala kombinacijsko prva v balvanih in druga v težavnosti za Morijevo. Za zmago ji niti ni bilo treba osvojiti vrha smeri.

»Pred finalno smerjo nisem bila živčna, točno sem vedela, kaj moram storiti in res sem bila pomirjena sama s seboj, ko sem plezala. Škoda, da mi je odneslo zadnji oprimek, a nima pomena, sem le pogledala dol in preverila odziv Slovencev, ki so bili videti kar zadovoljni. Nato je sledil izbruh čustev. Svetovno prvenstvo je trajalo kar nekaj časa, bilo je zelo dolgo. Da si bil toliko časa zbran in osredotočen, ni bilo nekaj najlažjega,« je dejala.

No, Garnbretova bo sicer v Parizu branila olimpijski kombinacijski naslov iz Tokia. Ob veselju zaradi novega najsijajnejšega odličja in potrditve olimpijskega nastopa pa se je spomnila tudi na nedavno slovensko poplavno dogajanje. »Ni bilo najlažje spremljati, kaj se dogaja doma, tako da upam, da sem vsaj delček s tem, kar sem pokazala na svetovnem prvenstvu, razveselila Slovence, domačo Koroško. V mislih sem z njimi. Upam, da gre tudi v Sloveniji na bolje. Upam, da čim prej pridem domov in pomagam,« je poudarila.