Kristjan Čeh po atletski drami zadovoljen s srebrom

Kristjanu Čehu se je na atletskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti že nasmihalo zlato odličje in obramba naslova, s predzadnjim metom finala v metu diska je z daljavo 70,02 spet prevzel vodstvo. A Šved Daniel Ståhl – njegova mama, Finka Taina Laakso je sicer nekdanja metalka diska – je za finiš orodje zalučal na 71,46 m. Olimpijski zmagovalec si je spet prigrabil zlato vodstvo za drugi naslov svetovnega prvaka po letu 2019, in podvinškemu orjaku tudi odvzel rekord SP. Čeh je namreč lani v Eugenu zmagal z 71,13 m.

»Po tako dramatičnem finalu sem zadovoljen tudi s srebrom. To je moje tretje SP, imam drugo kolajno. Vedel sem, da sem sposoben preseči mejo 70 m, da sem dobro pripravljen. Prejšnje mete sem zgrešil, četudi je bilo 68, 69 m, bi lahko že prej disk letel dlje. Ko sem vrgel prek 70 m, sem si rekel, da je bil to dober met in da bom morebiti lahko zmagal. Vedel pa sem tudi, da je Ståhl izjemen tekmovalec, da ima rad polne tribune in da mu navijači dajo še dodatno energijo. Nisem pa si mislil, da bo njegov zadnji met letel tako daleč,« je finalne vtise, tretje mesto je sicer zasedel Litovec Mykolas Alekna (68,85 m), strnil Kristjan Čeh.

»Potrudil sem se, kolikor sem se lahko. Prvič v zgodovini sva dva vrgla disk prek 70 m na svetovnem prvenstvu. Dal sem vse od sebe in moram biti zadovoljen z drugim mestom. V finalu je bilo napeto do zadnjega. Tekma je bila res nora in ni vsak dan mogoče osvojiti kolajne na SP,« je dodal.

»Zavedal sem se, da z 69 metri ne bom zmagal, Ståhl me je v četrti seriji prehitel za 10 cm. Vedel sem, da lahko pridem na prvo mesto in res sem presegel mejo 70 m. A tudi na koncu diska nisem zadel, sem pa v šesti seriji dosegel največjo daljavo. Imel sem spodbudo na tribunah. Tu so bili domači, moja družina je prišla. Ni pogosto, da so na velikih tekmovanjih, a je to prvenstvo tako blizu, da so tokrat prišli. Proslavili bomo to srebrno odličje,« je povedal slovenski rekorder iz Podvincev pri Ptuju. Tam bo danes ob 19. uri tudi sprejem v Čehovo čast na nogometnem igrišču.

Naslednjo tekmo bo imel 30. avgusta v Talinu v Estoniji, tam bo znova tudi Ståhl. Potem bo metal 4. septembra v Bellinzoni, 10. septembra v Zagrebu, 16. in 17. septembra pa bo finale diamantne lige v Oregonu. »Vesel sem, da bom znova tekmoval na stadionu, na katerem sem lani postal svetovni prvak. Tam so dobre razmere za met diska in nadejam se uspešne tekme,« je povedal Čeh, ki bo v Eugenu branil zmago z lanskega finala diamantne lige.

Kvalifikacijski maraton

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, lani četrta na SP, bo po uspešnih kvalifikacijah drevi ob 19.30 začela finalni boj za želeno odličje. »V sredo si želim skakati še bolje kot v kvalifikacijah, ki so bile sicer zame kar uspešne. Želim izboljšati državni rekord, v finale grem z mislijo na kolajno. Morebiti je sicer ne bom dobila, a storila bom vse, da bi jo,« je napovedala Šutejeva.

Tina Šutej želi tekmice preskočiti z višino, s katero bi prišla do odličja. FOTO: Marton Monus, Reuters

Štiriintridesetletnica je v kvalifikacijah preskočila normo 465 cm v zadnjem, tretjem skoku. »Zelo dobro je šlo, na zadnji višini pa sem poskrbela za malce drame, a mi je uspelo to, kar sem morala storiti. Ogrevati smo se začele, ko je močno pripekalo sonce. Bilo je zelo vroče tudi po tem, ko se je stemnilo, v zraku je bilo zelo veliko vlage. Na tekmovališču smo bile tri ure in 40 minut, ne vem, če sem kdaj tako dolgo nastopala v kvalifikacijah,« je še omenila.

Danes bo v kvalifikacijah nastopilo pet slovenskih atletinj. Dopoldne Anita Horvat na 800 m (tek njene skupine je ob 10.37), sedma z lanskega SP tokrat meri na odličje, in Martina Ratej v kopju (10.20), zvečer ob 19.10 Neja Filipič in Eva Pepelnak v troskoku ter ob 20.08 Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke. Klara Lukan je zaradi bolezni odpovedala nastop v predteku na 5000 m.