Aleksandru Čeferinu nov mandat na čelu Uefe

Aleksander Čeferin je bil na današnjem kongresu Uefe v Lizboni izvoljen za nov mandat na čelu evropske nogometne zveze. Petinpetdesetletni slovenski odvetnik, ki je prvi mandat dobil 14. septembra 2016, bo po današnji izvolitvi krovno celinsko zvezo vodil do leta 2027.

Volitve so bile predvidene kot osrednja točka današnjega kongresa, ki se je začel ob 10. uri po slovenskem času. Potrditev Čeferina je bila sicer zgolj formalnost, saj je že od 6. januarja, ko je potekel rok za vlaganje kandidatur, jasno, da na volitvah ne bo imel protikandidata.

Ob tem so delegati 55 nacionalnih zvez stare celine volili tudi izvršni odbor in nekatere druge predstavnike zveze.

Ključne točke dnevnega reda so bile še poročilo predsednika in izvršnega odbora ter Uefine administracije za leto 2021/22, finančno poročilo za 2021/22 ter proračun za 2023/24. Ta predvideva rekordne prihodke Uefe, ki bodo znašali 6,687 milijarde evrov.

Ob sicer mirni tekmi za vodenje Uefe pa se Čeferin sooča z veliko bolj razburljivim dogajanjem v evropskem nogometnem prostoru, na kar je opozoril v svojem nagovoru delegatom.

Izpostavil je vse večje razlike med majhnimi in velikimi, med bogatimi in revnimi v nogometu, kar je sicer ocenil za širši družbeni izziv. Kot je dejal, je naloga vseh nogometnih deležnikov, da poskrbijo za ravnotežje, potrebno za vzdržni razvoj nogometa.

»Soočamo se z vse hitrejšo globalizacijo in vsem, kar to prinaša. Tako koristi kot tveganja,« je dejal Čeferin in dodal, da »nikoli ne smemo pozabiti, da je nogomet javna dobrina, ena zadnjih, ki ni privatizirana,« je ocenil.

Dogajanje v Lizboni se je začelo že v torek s sejo izvršnega odbora Uefe. Na njej so izbrali gostitelja za žensko EP 2025. To je Švica.