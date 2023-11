V Sloveniji je najtežje izbrati kolesarja leta

Včeraj so na Večeru zvezd spet razglasili najboljše slovenske kolesarke in kolesarje v Sloveniji. Vsi smo imeli svoja pričakovanja, čeprav vemo, da so nekatere dirke komercialno zanimivejše od drugih.

Dirka po Franciji bo vedno dirka vseh dirk, čeprav si to ne zasluži, dirka po Španiji pa bo vedno le tista zadnja tritedenska dirka na koledarju.

Vmes je še Giro, ki bi moral biti za Slovence najpomembnejši, a kot kaže, ni. Slovenski novinarji so padli na limanice tujih medijev, kar je razumljivo; kdo pa je bil pripravljen na tako gromozanski uspeh slovenskih kolesarjev.

In prav zato je Tadej Pogačar še enkrat najboljši slovenski kolesar leta. Tudi Chris Froome je izjavil, da je letos neverjetno dirkal, a je, kot so odločili komercialni novinarji francoske revije Velo, vseeno letos najboljši kolesar na svetu Danec Jonas Vingegaard, ki je ponovil zmago na Touru. Lani je ta revija izbrala Belgijca Remca Evenepoela, ki ni zmagal na Touru, pač pa na Vuelti.

Slovenski trio Tadej Pogačar, Primož Roglič in Matej Mohorič, je zmagal na kar 39 prestižnih svetovnih dirkah. Česa podobnega najbrž ne bomo nikoli več doživeli. In ne samo to, Mohorič je postal celo svetovni prvak v makadamkanju, najhitreje rastoči kolesarski disciplini na svetu. Gre za disciplino, ki je pri nas popolnoma neznana, kajti kolesarski zvezi Slovenije, ni še uspelo organizirati niti državnega prvenstva. Ko to slovenski novinar sporoči tujemu novinarju, potem pride na plan spet tista Slovenija z multi talentiranimi kolesarji.

In torej, letos je bilo treba izbrati med Pogačarjem, ki je spet izgubil boj z Vingegaardom na Touru, a je zmagal na Flandriji, Lombardiji, zmagal je na valonski puščici, na Amstelu, zmagal je na Pariz-Nici, v Montrealu … bil tretji na svetu in sezono končal kot najboljši na svetu.

Primož Roglič je zmagal na dirki po Italiji. Da, na Giru! Bil tretji na Vuelti, vmes pa še zmagal na dirki Tirreno – Adriatico, po Emiliji, in še po Burghosu …

In potem še Matej Mohorič, ki je postal svetovni gravel prvak. Še prej pa je zmagal na dirki po Poljski, etapi na Touru in še štirimi dirkami.

Torej, treba je bilo izbrati med zmagovalcem Flandrije, Gira in svetovnim prvakom v makadamkanju!? Če to ni čudovito delo.