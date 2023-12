Slovence zelo skrbi zdrav način življenja. Da bi živeli dolgo, se izogibajte tem živilom

Polet se je točno pred enim letom iz revije preselil na spletno stran Slovenskih novic. Zato se je naš krog bralcev zelo razširil in tudi precej spremenil.

Vendar skupni imenovalec vseh je še vedno zelo veliko zanimanje za zdrav življenjski slog, za športno rekreacijo v kakršnikoli obliki.

Vsi naši članki so povezani z zdravjem. Naše poslanstvo čutimo v tem, da čim več ljudi spravimo v gibanje, v tekaške copate, gojzarje, na kolesa, v telovadnice, v vodo ali na zrak ...

Preberite si 10 najbolj branih Poletovih člankov v letu 2023:

Kalijev glutamat ali E621; konzervans bele barve se v velikih količinah uporablja v skoraj vseh vrstah hrane. Da bi živeli dolgo in zdravo življenje, se izogibajte tem živilom, ki škodujejo zdravju.

Jetra filtrirajo škodljive snovi iz telesa, zato je treba skrbeti za njihovo zdravje. Ko govorimo o poškodbah jeter, običajno takoj pomislimo na alkohol, a raziskave so pokazale, da to ne drži povsem oziroma sploh ne drži.

Najprej: Živi smo! Rodili smo se normalni, čeprav so naše mame proti glavobolu goltale aspirine, jedle konzervirano hrano, kadile in delale do zadnjega dne nosečnosti in nikoli niso vedele, ali imajo ali nimajo sladkorne bolezni.

Že ko je bila predsednica, je bila vedno brezhibno urejena, zdaj pa je svojo zunanjost še izboljšala. Lotila se je namreč priljubljene diete, začela se je ukvarjati s športom, telesna sprememba, ki je sledila, pa ni šla mimo oči javnosti.

Na fotografiji je mogoče videti avto Zastava 101, torej priljubljeno stoenko, registrirano v Koprivnici. Avto je natovorjen z različnimi stvarmi, fotografija pa nas je spomnila na čase, ko s(m)o v nekdanji skupni državi tako odhajali na družinske počitnice kam na morje, na čase, ko so na cestah prevladovali jugeci, fičkoti, stoenke, hrošči, diane, spački, pičipokiji – peglezni ...

Mogoče mlajše generacije tega ne vedo, a to je bil običajen prizor v 80. letih, ko so se na Jadransko morje odpravljali skoraj iz vseh držav nekdanje Jugoslavije in zamejstva.

52-letni Christian in 48-letna Michelle Deaton, mož in žena, oba direktorja v športnem velikanu Nike, sta pred štirimi dnevi uživala na specialkah po dolini Nape v Kaliforniji.

Čeprav je logično, da vsakodnevno tuširanje pomaga naši koži, je resnica drugje. Tuširanje lahko kožo preveč izsuši, še posebej pri nekakovostnih milih in gelih za prhanje z visoko vrednostjo pH.

Po dvakrat je zmagal na najbolj prestižnih takratnih dirkah, kot so bile Po Jugoslaviji, Po Sloveniji in Hrvaški in Alpe-Adria. Skupno je zmagal na 141 enodnevnih dirkah doma in na tujem, vidne etapne uspehe je dosegel v sloviti konkurenci na tujem, leta 1968 je bil med udeleženci olimpijskih iger v Mehiki.

Morda več, kot ste kdaj imeli priložnost. Žal marsikdo vstop v 50. leto razume kot starost. Toda to je velika napačna predstava. Staranje je stanje izbire, odvisno je od našega duha, ne zaradi gub, sivih las ali nekaj odvečnih kilogramov.

»Svojih let se ne trudim skrivati, menda se zato ne vidijo,« je z nasmeškom povedala Norma in poudarila, da še nikoli ni bila na plastični operaciji.

Nasprotno, njena skrivnost do mladostne in napete kože v osmem desetletju je povsem naravna – zeleni čaj in olivno olje, trdi Norma. K temu, da je njena koža še danes sijoča, mehka in brezhibna, je pripomoglo tudi dejstvo, da nikoli ni bila preveč naličena.