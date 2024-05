NBA liga odeta v črnino, košarkar umrl pri 33 letih

Iz Amerike prihaja grozljiva novica, da je umrl Darius Morris, ki je v svoji karieri igral za več ekip v najmočnejši ligi na svetu. Nekdanji igralec je nosil drese LA Lakers, Philadelphie, LA Clippers, Memphisa in Brooklyna, profesionalno kariero pa je končal leta 2020.

Žalostno novico o njegovi smrti je prvi objavil znani novinar Shams Charania na svojem profilu X. Ni pa še znano, kaj je vzrok in kaj točno se je zgodilo.

Morris se je rodil v Kaliforniji in odraščal v Carsonu. Obiskoval je srednjo šolo Winward, kjer je prejel nagrade za najboljšega igralca, nato pa je odšel na kolidž Michigan. Bil je izjemno nadarjen, kar potrjuje dejstvo, da je prejemal vabila za sodelovanje v kampih Steva Nasha, LeBrona Jamesa, ...

Na naboru leta 2011 so ga Lakersi izbrali kot 41. izbor v drugem krogu, bil je tudi soigralec pokojnega Kobeja Bryanta, nekaj časa pa je igral tudi v razvojni ligi.

Kasneje je imel še epizodne vloge v ligi NBA, zato se je leta 2018 odločil preizkusiti na Kitajskem, kjer je podpisal za Guangdong, sezono 2019/20 je preživel v Rusiji, saj je nosil dres Jeniseja. Njegov zadnji klub je bil francoski Gravlen, novembra 2020 pa je prišel v središče pozornosti javnosti zaradi škandala izven igrišča.

Zaradi nasilja

Dariusa so namreč takrat aretirali, ker ga je žena prijavila zaradi nasilja. Nato je policiji povedala, da jo je Morris pretepel med prepirom v njunem stanovanju na Manhattnu. V prijavi je navedla, da jo je prijel za lase, jo vlekel ter udarjal in brcal v glavo.

Ameriški mediji so takrat pisali, da je ženska končala v bolnišnici s številnimi modricami po telesu, poškodbami glave, zlomljenim zobom ... Košarkarja so aretirali in kmalu izpustili, a je pol leta pozneje spet končal za rešetkami zaradi kršitve prepovedi približevanja.

A tožilstvo je kmalu sporočilo, da nekdanjega igralca lige NBA ne bodo ovadili, saj je ženska priznala, da si je vse izmislila in da ni šlo za napad ali fizično zlorabo, poroča informer.rs.