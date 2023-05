To je najslabša pijača za jetra, in ne, ni alkohol

Jetra filtrirajo škodljive snovi iz telesa, zato je treba skrbeti za njihovo zdravje. Ko govorimo o poškodbah jeter, običajno takoj pomislimo na alkohol, a raziskave so pokazale, da to ne drži povsem oziroma sploh ne drži.

Raziskovalci so odkrili, da so sladkane gazirane pijače bolj škodljive. Logično: sladke gazirane pijače začnemo uživati že zelo zgodaj.

Zdravstveni strokovnjaki z bostonske medicinske univerze so svoje ugotovitve objavili v reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology. Utemeljili so jih na raziskavi, ki poteka že od leta 1948 v mestu Framingham v Massachusettsu v okviru tako imenovane Framingham Heart Study in proučuje vpliv življenjskega sloga, denimo kajenja in prehrane, na zdravje.

Kot poročajo na spletni strani Eat This, znanstveniki poudarjajo, da so udeležence opazovali od leta 2002, povprečna starost pa je bila 63 in 48 let. Nekaj več kot polovica je bilo žensk.

Prostovoljci so poročali, kako pogosto pijejo sladkane gazirane pijače, strokovnjaki pa so proučevali njihov steatohepatitis ali zamaščenost jeter. Zamaščenost jeter z brezalkoholnimi pijačami prav tako lahko povzroči cirozo jeter pa tudi bolj benigne težave, kot so povečana jetra, ki povzročajo dodatno bolečino.

Brezalkoholni steatohepatitis preprečimo tako, da se izogibamo sladkim pijačam. Za pogosto uživanje se šteje že do trikrat na dan. Ljudje, ki so občasno pili sladkane pijače, kar pomeni enkrat na mesec ali manj kot enkrat na teden, so imeli prav tako nekoliko več maščobe v jetrih kot ljudje, ki takih pijač sploh niso pili, poroča Eat This.