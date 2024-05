Zemeljski plazovi terjajo smrtne žrtve, evakuirati morajo vsaj 1300 družin

Zaradi podnebnih sprememb smo povsod po svetu priča več kot samo muhastemu vremenu, saj grozljivi prizori obilnih padavin sprožajo tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Zemeljski plazovi, ki so se zaradi obilnih padavin sprožili na jugu indonezijskega otoka Sulavezi, so po podatkih indonezijskega urada za krizne razmere terjali najmanj 15 smrtnih žrtev. Plazovi so odnesli 42 hiš, poškodovali več cest in mostov ter več kot 100 stanovanjskih objektov.

Po navedbah indonezijskega urada za krizne razmere morajo oblasti evakuirati vsaj 1300 družin.

Kot smo že poročali, pa je v Braziliji število žrtev poplav po zadnjih podatkih naraslo na 56. Zaradi posledic naravne nesreče, ki je prizadela večji del zvezne države Rio Grande do Sul, je moralo svoje domove zapustiti 24.000 ljudi, 8000 jih je nastanjenih v kriznih zavetiščih.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je poplave označil za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Brazilije, vzrok za nevihtno deževje pa je pripisal podnebnim spremembam.

»Zvezna vlada je v stalnem dialogu z vlado Rio Grande do Sul in mestnimi hišami, da bi podprla regijo, kar je potrebno. Z vsemi močmi bomo pomagali občinam, ki jih je prizadel dež, in reševali življenja,« je zapisal na družbenem omrežju X.