Truplo so iz jame pri Sežani izvlekli, zdaj pa svoje delo opravljajo kriminalisti

Kot smo že poročali, sta poljska državljana v petek zvečer v Golokratni jami pri Sežani opazila truplo. Dva jamarja iz sežanskega jamarskega reševalnega centra sta se ob pomoči lokalnih gasilcev spustila v jamo in našla truplo moškega srednjih let, je razvidno iz objave na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje. Truplo so izvlekli danes.

Zaradi slabega vremena in spolzkega terena so se jamarji v petek zvečer namreč po pisanju portala 24ur odločili, da bodo intervencijo prestavili na danes. Pri tem je bilo aktiviranih pet jamarskih reševalcev iz Postojne, pet iz Tolmina in trije iz Sežane.

Ni imel plezalne oziroma jamarske opreme

Intervencija se je začela ob 7. uri zjutraj in se končala nekaj čez poldne, je za portal povedal vodja intervencije in jamarskega reševalnega centra Sežana Samo Milanič. Truplo je že pregledal dežurni zdravnik, zdaj pa svoje delo opravljajo kriminalisti. Moški ni imel plezalne oziroma jamarske opreme, je dejal Milanič.

Poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Curk je za omenjeni portal že prej povedal, da ne gre za osebo, ki bi se v jamo spustila skupaj s poljskima jamarjema, in da na tem območju ni bila prijavljena nobena pogrešana oseba.