Družbena omrežja ali past za mlade

Pretekli teden je bilo na tapeti družbeno omrežje tiktok, ki so ga pod drobnogled vzele številne mednarodne organizacije in države. Nič čudnega, saj ima omenjena mobilna aplikacija že več kot 1,5 milijarde uporabnikov. Facebook jih ima še enkrat toliko, vendar vpogled v starostne skupine uporabnikov, razkriva, da je tiktok najbolj priljubljeno omrežje predvsem med mladimi, saj je več kot polovica starih med 18 in 24 let ter petina med 13 in 17 let. Za primerjavo lahko zapišemo, da je največja starostna skupina, ki uporablja facebook, stara med 25 in 34, teh je dobra četrtina. Tiktok, ki ne slovi ravno po svoji kredibilnosti ali referenčni vrednosti, tako ostaja vodilni vir informacij in zabave za generacijo Z, kar pomeni, da mladim trende narekujejo kontroverzni influencerji (spletni vplivneži), katerih vsebine so nemalokrat sporne, mestoma pa tudi nestrpne, saj je opaziti porast ksenofobije, homofobije, transfobije in mizoginije.

A to ni edina težava. Evropska komisija je denimo tiktoku zagrozila z ukrepi zaradi nove aplikacije tiktok lite, ki je vsebovala funkcijo nagrajevanja uporabnikov za oglede in všečkanje videoposnetkov. Komisija je namreč zaskrbljena, da bi funkcija lahko zasvojila uporabnike oziroma kako drugače škodovala njihovemu duševnemu zdravju. Tiktok lite, ki se je marca pojavil v Franciji in Španiji, je polnoletnim uporabnikom omogočal zbiranje točk za gledanje in všečkanje videoposnetkov ter sledenje ustvarjalcem vsebin na platformi. Te so lahko nato zamenjali za kupone ali darilne kartice ponudnikov, kot je Amazon. Z ukrepi je zagrozila po tem, ko družba v lasti kitajskega podjetja ByteDance do roka, 18. aprila, ni predložila ocene tveganja. No, grožnja je očitno zalegla, saj je tiktok nato sporno shemo nagrajevanja umaknil. A na grbi ima kar še nekaj problemov. Bruselj denimo proti tiktoku vodi tudi postopke zaradi nevarnosti za zasvojenost.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je poudaril, da »naši otroci niso poskusni zajčki za družbena omrežja«. Res je – ne bi smeli biti. A vendarle so. To vidimo vsakič, ko v rokah držijo telefon, kar je žal nenehno. Vprašajte jih, katero aplikacijo največkrat uporabljajo. Pri mlajši generaciji bo zagotovo skoraj vedno najbolj priljubljen tiktok, sledila bosta instagram in snapchat. To je, seveda, če ne štejemo aplikacij za hitre zmenke, kot sta tinder in bumble, ki sta med generacijo Z prav tako izjemno popularni.

Strokovnjaki so že pred časom ugotovili, da je digitalna odvisnost primerljiva z odvisnostjo od trdih drog, saj ima odtegnitveni sindrom precej podobne učinke. A prepovedani sadeži so najslajši, zato bi morali mlade glede pasti in nevarnosti družbenih omrežij predvsem ozaveščati in jih ne strašiti, saj iz lastnih izkušenj najbrž vemo, kako smo se v mladosti sami odzivali na prepovedi starejših in avtoritet. Pomembno pa je, da se zavedamo, v kakšnem svetu danes živijo mladi in da so se v tak svet že rodili. Najmanj, kar lahko storimo, je to, da ga poskušamo razumeti – kot tudi njih.