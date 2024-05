Maja Keuc spregovorila o novih pesmih: Nihče te ne more zaceliti (Suzy)

»Zame je lepota življenja kot glava sončnic, ki se vedno obrača proti soncu, išče svetlobo, simbolizira upanje, ljubezen in vero v življenje,« pravi pevka. Njen novi album, ki nosi naslov Sončnice, razkriva njeno igrivo lahkotnost, pozitivno energijo in globoko refleksijo, ki je plod bogatih življenjskih izkušenj. Besedila in melodije se prepletajo kot ples med svetlobo in temo, lahkotnostjo in težo. Skladbe na albumu so himnične, Maja je prav za vsako posnela tudi videospot. Prvih pet bomo videli še pred poletjem, nas je povabila v svoj svet in razkrila, o čem govorijo nove skladbe. Labirint...