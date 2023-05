Stara je 71 let, obraz in telo pa 40-letnice: Na tisoče žensk začelo kopirati njeno skrivnost

Verjetno še niste slišali za Normo Kamali? No, mogoče tisti, ki redno in resno spremljate svet mode, že zagotovo veste, da polni družabna omrežja zato, ker je drugačna od svojih vrstnic.

Je priznana ameriška modna oblikovalka, po vsem svetu pa slovi še po nečem – dih jemajočem mladostnem videzu. Norma je namreč stara 71 let, njen obraz in telo pa sta videti vsaj 30 let mlajša.

»Svojih let se ne trudim skrivati, menda se zato ne vidijo,« je z nasmeškom povedala Norma in poudarila, da še nikoli ni bila na plastični operaciji.

Nasprotno, njena skrivnost do mladostne in napete kože v osmem desetletju je povsem naravna – zeleni čaj in olivno olje, trdi Norma. K temu, da je njena koža še danes sijoča, mehka in brezhibna, je pripomoglo tudi dejstvo, da nikoli ni bila preveč naličena.

Edina stvar, ki ni naravna na njenem obrazu, sta maskara in črtalo za oči, ki ju uporablja vsak dan, in to je skrivnost njene neverjetne mladosti. Poleg tega, da zelo skrbi za svojo kožo, Norma redno telovadi in se zdravo prehranjuje, izogiba se stresu, sekiranju na zalogo, navdušuje pa tudi številne mlajše ženske, da čim prej začnejo skrbeti za svoj videz in zdravje. Torej, spet smo pri telovadbi in zdravi prehrani?